«Миграция тромбов»: от каких болезней можно умереть на борту самолета

На борту мужчине вновь стало плохо и он направился в туалет. Там позднее и нашли его тело. Чаще всего во время перелета люди рискуют умереть из-за обострения хронических заболеваний. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Людмила Алексеева.
По ее словам, в период длительного перелета могут усилиться симптомы некоторых недугов.
— Например, это болезни сердца, вен, сосудистые проблемы, заболевания опорно-двигательного аппарата, — пояснила Алексеева.
Эксперт отметила, что длительный перелет приводит к застойным процессам.
— В особенности — в венах нижних конечностей. Что может приводить к тромбообразованию, а также к миграции тромбов в другие части организма — сердце и систему легочных вен, — уточнила спикер.
Это в свою очередь может привести через механизм кардиопульмонального рефлекса к остановке сердца.
Почему возникают тромбы и как предотвратить их образование «ВМ» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина. По его словам, бывает тромбоз вен, артерий и органов. В основном, недуг возникает при различных патологических состояниях гемостаза, когда кровь густеет или начинает плохо сворачиваться.