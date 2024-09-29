«Миграция тромбов»: от каких болезней можно умереть на борту самолета

На борту мужчине вновь стало плохо и он направился в туалет. Там позднее и нашли его тело. Чаще всего во время перелета люди рискуют умереть из-за обострения хронических заболеваний. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Людмила Алексеева.