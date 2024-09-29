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«Миграция тромбов»: от каких болезней можно умереть на борту самолета

Пассажир рейса из Москвы в Самару скончался во время полета. 44-летний мужчина почувствовал себя плохо еще в аэропорту. Однако, несмотря на недомогание, все же решил лететь с родственниками.

Источник: Аргументы и факты

На борту мужчине вновь стало плохо и он направился в туалет. Там позднее и нашли его тело. Чаще всего во время перелета люди рискуют умереть из-за обострения хронических заболеваний. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Людмила Алексеева.

По ее словам, в период длительного перелета могут усилиться симптомы некоторых недугов.

— Например, это болезни сердца, вен, сосудистые проблемы, заболевания опорно-двигательного аппарата, — пояснила Алексеева.

Эксперт отметила, что длительный перелет приводит к застойным процессам.

— В особенности — в венах нижних конечностей. Что может приводить к тромбообразованию, а также к миграции тромбов в другие части организма — сердце и систему легочных вен, — уточнила спикер.

Это в свою очередь может привести через механизм кардиопульмонального рефлекса к остановке сердца.

Именно разрыв тромба, по словам врача, и выступает частой причиной смерти во время длительных авиапутешествий.

Почему возникают тромбы и как предотвратить их образование «ВМ» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина. По его словам, бывает тромбоз вен, артерий и органов. В основном, недуг возникает при различных патологических состояниях гемостаза, когда кровь густеет или начинает плохо сворачиваться.