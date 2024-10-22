Миграции животных: какая из них самая крупная. Видео

Другие ученые считают, что не всегда миграция приносила популяции вред. Считается, что такое переселение рыбы может быть пережитком нерестового поведения, характерного для ледникового периода. То, что сейчас является субтропической средой обитания в Индийском океане, тогда было важным местом нереста сардин с холодными водами.