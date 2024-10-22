Миграции животных: какая из них самая крупная. Видео

Миграция животных — это их перемещение с целью поиска лучших для жизни условий. Также она может происходить из-за изменений климата, природных катастроф и других факторов.
Ежегодно вдоль восточного побережья Южной Африки мигрируют сардины. Огромные косяки рыбы плывут из более прохладных вод у берегов мыса Агульяс на север, в Квазулу-Натал и Индийский океан.
Косяки сардин могут иметь длину более чем семь километров, ширину — 1,5 километра и глубину — 30 метров. В общей сложности в миграции могут участвовать миллиарды сардин.
Но у миграции есть один существенный недостаток — сардины не остаются незамеченными, в результате чего становятся кормом для дельфинов, акул, морских птиц и морских котиков. Поэтому перемещение в более теплые воды не приносит очевидной пользы для популяции и, по сути, является экологической ловушкой.
Однако Уильям Сайдемен, эколог и президент Института передовых исследований экосистем Фараллон в Петалуме, США, считает, что сардины мигрируют в более теплые воды для того, чтобы «воспользоваться временно благоприятными условиями в океане у западного побережья».
Другие ученые считают, что не всегда миграция приносила популяции вред. Считается, что такое переселение рыбы может быть пережитком нерестового поведения, характерного для ледникового периода. То, что сейчас является субтропической средой обитания в Индийском океане, тогда было важным местом нереста сардин с холодными водами.
И если это действительно было так, то, считают ученые, изменение климата может существенно сократить миграцию сардин, что повлияет на рыбный промысел в будущем.
Ранее в Москве началась миграция перелетных птиц.