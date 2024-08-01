Мифы о тепловом ударе: какие бывают и стоит ли верить

Еще один миф заключается в том, что в водоеме невозможно сгореть. Однако, когда мы плаваем или купаемся там, голова, плечи и руки часто находятся над водой, то есть на них светит солнце. От нее тоже отражаются солнечные лучи. В итоге человек загорает в воде даже больше, чем на берегу.