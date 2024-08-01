Мифы о тепловом ударе: какие бывают и стоит ли верить

Некоторые, например, считают, что после ожога нужно нанести на кожу сметану. Однако она годится только на крайний случай. Желательно все же использовать специальный крем от солнечных ожогов. Сметана может лишь больше усугубить проблему, чем помочь.
Также многие полагают, что от теплового удара защищает солнцезащитный крем. Однако даже после его использования нужно следить за длительностью пребывания на солнце. Не является панацеей от теплового удара и тень. Так, если человек находится в ней, но одет не по погоде, на нем недышащая одежда, он все равно может пострадать.
Еще один миф заключается в том, что в водоеме невозможно сгореть. Однако, когда мы плаваем или купаемся там, голова, плечи и руки часто находятся над водой, то есть на них светит солнце. От нее тоже отражаются солнечные лучи. В итоге человек загорает в воде даже больше, чем на берегу.
Также многие полагают, что тепловой удар можно получить только при жаре выше +30 градусов. Однако он может произойти и при более низких показателях.
Так, +25…+29 градусов считаются комфортной температурой. Но если человек (прежде всего это касается детей) при этом находится в душном помещении или машине с закрытыми окнами, тем более без воды, у него точно случится тепловой удар, сообщила врач-педиатр Луиза Аббясова News.ru.
Если избежать его не удалось, пострадавшего нужно перенести в тень или прохладное помещение. Там его нужно положить, приподняв голову. Также следует снять с человека верхнюю одежду и приложить к голове прохладный компресс. Можно обтереть пострадавшего холодной водой, начиная с области шеи и сердца.
Если человек находится в сознании, нужно напоить его прохладной водой. Если нет — нужно запустить его дыхание нашатырным спиртом и перевернуть на бок. После этого нужно вызвать скорую помощь.
Жара особенно опасна для беременных женщин. Чтобы минимизировать риск преждевременных схваток и родов, нужно помнить про несколько рекомендаций.
Айгуль Сабитова