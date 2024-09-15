Мифология и «Солярис»: тайные смыслы мультфильма «Ежик в тумане»

В мае 2003 года на Международном анимационном фестивале «Лапута» в Японии мультфильм «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Эта десятиминутная картина мультипликатора Юрия Норштейна, появившаяся в 1975 году, основана на одноименной сказке Сергея Козлова, однако в результате сценарий был значительно переработан. Так, появилась новая история.
В мультфильме рассказывается о двух друзьях — Ежике и Медвежонке, которые любили смотреть на звезды. И однажды Ежик пошел к медвежонку, но заблудился в тумане. По дороге ему встречались разные животные, а таинственное существо помогло путнику перебраться на другой берег реки и найти выход.
Несмотря на всю простоту сюжета, понять его наверняка сложно, так как он наполнен глубокими философскими мыслями. Давайте разберемся, что значат существа, которых Ежик встретил на своем пути, и какие отсылки есть в мультфильме «Ежик в тумане».
Туман Данте Алигьери
Некоторые полагают, что туман, в который попал Ежик, — это своеобразная экранизация «Божественной комедии» Данте, а именно части «Ад».
Ежик проходит все круги Ада, встречаясь с существами, олицетворяющими человеческие пороки. В целом, смысл у мультфильма и поэмы один — путешествие от Тьмы к Свету, от незнания к познанию.
Также эту теорию подтверждает и сам Норштейн. На заседании художественного совета, посвященному мультфильму, он процитировал Данте: «Земную жизнь пройдя до половины/Я очутился в сумрачном лесу».
«Солярис» Тарковского
Юрий Норштейн был большим поклонником советского режиссера и сценариста Андрея Тарковского. Поэтому неудивительно, что в «Ежике в тумане» есть прямая отсылка к фильму «Солярис» 1972 года.
Главный герой «Соляриса» так же, как и Ежик, видит в тумане белую лошадь и набредает на реку.
Белая лошадь как символ смерти
«Интересно, а если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане?», — сказал Ежик, встретив белую лошадь, которую можно рассматривать как символ смерти.
Согласно христианской мифологии, один из всадников Апокалипсиса, а именно Смерть, едет верхом на белой лошади, а у западных славян это животное — давний спутник божества Белобога, посредника между царством живых и мертвых.
Сова из картин Иеронима Босха
Когда ежик бредет в тумане, он натыкается на чудовище — огромную Сову. Она является отсылкой к картинам нидерландского художника Иеронима Босха, который постоянно изображал сову на своих картинах.
Эта птица означает грех, глупость и духовную слепоту. Сова буквально издевается над Ежиком, за что он презрительно называет ее психом.
Древо Жизни и Познания
Также в пути Ежик случайно натыкается на древо Жизни и Познания — дуб невероятных размеров.
С древних времен считается, что дуб соединяет миры. Так, корни уходят глубоко в подземную жизнь, ствол находится в земной, а ветви тянутся к небесной. И комментарий Ежика по поводу высоты дерева как бы намекает на невозможность познания мироздания.
Река Стикс
В один момент Ежик оказывается в реке, в которой можно распознать реку Стикс. В древнегреческой мифологии это водоем мертвых, где обитают хтонические первобытные существа, которые изначально олицетворяли дикую подземную мощь земли.
Согласно мифологии, Стикс нужно пересечь душе, чтобы попасть в подземное царство Аида — верховного бога смерти.
Собака как проводник в царство мертвых
Если вспомнить древнегреческую мифологию и другие легенды, человека в царстве мертвых встречает Цербер, который охраняет потусторонний мир.
Ежик по дороге к Медвежонку натыкается на собаку, которую как раз можно считать своеобразным проводником.
Поиск смысла жизни или смерть главного героя?
Зрители до сих пор спорят, что же на самом деле означает путешествие Ежика в тумане.
Одни говорят, что Ежик идет к своему умершему другу Медвежонку и, найдя его, умиротворенный и познавший тайну бытия герой обретает покой. В пользу этой теории также выступает тот факт, что действия в мультфильме происходят осенью, когда природа «умирает».
Однако другие зрители считают, что путешествие Ежика — это этапы взросления и поиск смысла жизни. Возможно, главный герой — это человек, который сомневается, боится, надеется, рискует и постепенно познает свой внутренний мир.
Период взросления, то есть переход из детства в более осознанную жизнь, может олицетворять река, в которую попал Ежик. Как раз течение и означает этот важный этап в жизни человека.