Мифология и «Солярис»: тайные смыслы мультфильма «Ежик в тумане»

В мультфильме рассказывается о двух друзьях — Ежике и Медвежонке, которые любили смотреть на звезды. И однажды Ежик пошел к медвежонку, но заблудился в тумане. По дороге ему встречались разные животные, а таинственное существо помогло путнику перебраться на другой берег реки и найти выход.