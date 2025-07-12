Миф об алюминиевой вилке: вредила ли здоровью советская посуда на самом деле

Вот вы приехали на любимую семейную дачу, а в ящике у плиты бабушкина любимая сковорода, знакомая с пеленок: тяжелая, чуть покосившаяся, с оббитой ручкой и ничем не отмывающимся слоем нагара. Именно на ней в детстве жарились лучшие в мире блинчики — с дырочками, румяные, с запахом утра и малинового варенья. Но можно ли снова пустить ее в дело? Все зависит от материала. Если это чугун, смело мойте современными средствами, прокаливайте хорошенько, смазывайте маслом — и спокойно возвращайте в строй. А вот с алюминием отдельная история, с которой мы сейчас и разберемся. Как вообще обращаться с посудой советских времен?