Политолог: что скрывает Будапешт за заявлениями о формировании антиукраинского блока

Политолог Вадим Трухачев рассказал ВФокусе Mail, почему реальные мотивы Будапешта могут кардинально отличаться от декларируемых.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Амбициозные планы

Будапешт активно работает над созданием нового политического альянса в ЕС, который сможет эффективно противостоять текущей общеевропейской политике в отношении Украины, пишет Politico. Основу нового блока должны составить правая популистская партия ANO Андрея Бабиша, победившая на парламентских выборах в Чехии в октябре 2025 года, и словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Центральным элементом стратегии нового альянса станет проведение предсаммитных консультаций, во время которых участники смогут согласовать единую позицию по украинскому вопросу. Такой подход, по словам политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, уже доказал свою эффективность в прошлом — во время миграционного кризиса 2015 года.

Вышеградская четверка (V4) — объединение Венгрии, Польши, Чехии и Словакии — сыграла важную роль в сопротивлении обязательным квотам ЕС на расселение мигрантов, предложенным в 2015 году во время пика миграционного кризиса. Все четыре страны единогласно выступили против плана Брюсселя по принудительному распределению 120 000 беженцев среди стран-членов ЕС.

В 2022 году оригинальная Вышеградская четверка распалась. Польша под руководством Дональда Туска заняла проукраинскую позицию, тогда как Венгрия сохранила тесные связи с Москвой, что сделало невозможным сохранение прежнего формата сотрудничества.

Формирование нового «тройственного» блока столкнется с практическими сложностями. Как отмечают эксперты, Бабишу еще только предстоит сформировать правительство в Чехии после недавней победы на выборах, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переизбранный в 2023 году, традиционно избегает формальных союзов по отдельным вопросам, предпочитая осторожную дипломатию.

В социальных сетях инициатива вызвала противоречивые реакции. Пока часть аудитории обвиняет политиков в «предательстве» интересов ЕС, другая — видит в этом попытку «сбалансировать» политику блока, в последнее время совершенно не допускающего инакомыслия.

Истинные цели Будапешта

Политолог-международник Вадим Трухачев категорически опроверг распространяемые в медиапространстве слухи о формировании антиукраинского альянса среди стран-членов Европейского союза и Североатлантического альянса.

«Пусть господин Орбан, что премьер-министр, что его советник, сначала прикроют поставки электричества на Украину, прекратят лечить военных ВСУ, перестанут отправлять через на Украину снаряды и средства индивидуальной защиты и так далее», — заявил эксперт.

Эти многочисленные факты, по мнению политолога, свидетельствуют о продолжении практического сотрудничества с Киевом, несмотря на громкие слова. Трухачев считает, что реальная картина значительно отличается от медийного нарратива.

«Нет никакого антиукраинского альянса. Есть просто нежелание Орбана, Фицо, а теперь еще и Бабиша выпрыгивать из штанов ради поддержки Украины. Вот что есть», — пояснил он.

Эксперт связывает повышенную медийную активность Будапешта с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии. «Поэтому в ближайшие недели мы услышим максимальное количество заявлений самого разного толка», — добавил Трухачев. При этом, по мнению специалиста, за громкой риторикой скрывается единственная практическая цель — защита прав венгерского меньшинства в Закарпатье, которая может получить неожиданное развитие.

Этот региональный фокус предполагает вполне конкретный сценарий — формирование Закарпатской территориальной автономии с дальнейшим использованием крымского прецедента. Политолог подчеркнул, что вся внешнеполитическая позиция Будапешта подчинена сугубо национальным интересам.

«У них есть цель изменить границу, чтобы этнические венгры попали в состав Венгрии», — добавил он. Такой подход, по словам эксперта, демонстрирует предельный прагматизм венгерской дипломатии.

«Россия им по барабану, а в глобальные игры они не играют. Если они этой цели добьются, они запросто встроятся в антироссийскую политику», — что окончательно развеивает миф о создании пророссийской коалиции в Европе, — подытожил Трухачев.