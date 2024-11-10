Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии

— Принцесса Уэльская появилась в Альберт-холле на фестивале, который посвящен Дню памяти павших. Это ее первое появление на крупном мероприятии после курса лечения от онкологии, — говорится в статье.
Отмечается, что Миддлтон выглядела бодрой и была одета в черное платье. Также на этом мероприятии присутствовал король Британии Карл III, у которого ранее врачи тоже обнаружили онкологическое заболевание.
О завершении курса химиотерапии Миддлтон рассказала 9 сентября.
Принцесса Шарлотта Уэльская не оценила смену имиджа у отца — принца Уильяма. Об этом написал журнал Hello!. В ходе четырехдневного визита в Кейптаун принц предпринял несколько попыток отпустить бороду. По его словам, девятилетняя дочь начала рыдать, как только увидела растительность на лице папы.
8 ноября принц Уильям рассказал о самом трудном периоде в его жизни: в это время болезнь поразила и его отца Карла III и его жену Кейт Миддлтон.