Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии

Принцесса Шарлотта Уэльская не оценила смену имиджа у отца — принца Уильяма. Об этом написал журнал Hello!. В ходе четырехдневного визита в Кейптаун принц предпринял несколько попыток отпустить бороду. По его словам, девятилетняя дочь начала рыдать, как только увидела растительность на лице папы.