МИД Венгрии заявил об ударе по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Министр Сийярто сообщил об украинском ударе по распределительному узлу «Дружбы». Днем ранее об атаке по неназванному топливному объекту в Унечском районе Брянской области говорил губернатор — там же находится станция нефтепровода.

Источник: Reuters

Венгрия осудила украинскую атаку по объекту на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Прошедшей ночью Украина совершила атаку с использованием дронов по критически важному распределительному узлу нефтепровода “Дружба” в Брянской области России. Особенно возмутительно, что Украина вновь атаковала нефтепровод “Дружба”, который обеспечивает Венгрию нефтью и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», — сказано в заявлении ведомства.

Будапешт отметил, что обеспечивает Украину электроэнергией, без этих поставок энергобезопасность страны «оказалась бы в крайне уязвимом положении». В связи с этим европейское государство призвало Киев прекратить подобные атаки и уважать «жизненно важные интересы» Венгрии.

РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти» — оператора нефтепровода.

Сообщение Сийярто было опубликовано 13 августа, то есть атака была совершена в ночь на 13-е. Накануне брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что вечером 12 августа Украина с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS и дронов атаковала топливный объект в Унечском районе. Произошло возгорание, пожар был потушен. При ликвидации огня пострадал один из спасателей, его госпитализировали.

Губернатор не уточнял, связан ли объект с нефтепроводом «Дружба». В Унечском районе есть инфраструктура этого трубопровода — в селе Высоком находится линейная производственно-диспетчерская станция «Унеча». Оттуда «Дружба» идет в Белоруссию и разветвляется на север и юг — ветка в Венгрию идет через Украину.