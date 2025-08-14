МИД Венгрии заявил об ударе по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Сообщение Сийярто было опубликовано 13 августа, то есть атака была совершена в ночь на 13-е. Накануне брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что вечером 12 августа Украина с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS и дронов атаковала топливный объект в Унечском районе. Произошло возгорание, пожар был потушен. При ликвидации огня пострадал один из спасателей, его госпитализировали.