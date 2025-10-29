МИД РФ рассчитывает, что Литва не станет блокировать транзит через Калининград

Госпожа Захарова напомнила, что Литва обязана обеспечивать беспрепятственный транзит в Калининградскую область и из нее, в том числе в рамках совместных заявлений России — ЕС от 2002 и 2004 годов. В МИД также заверили, что российская сторона «при всех обстоятельствах и в любых условиях обеспечит потребности своего самого западного региона».