МИД порекомендовал россиянам воздержаться от посещения шести стран

Россиянам рекомендуется отказаться от посещения Йемена, Ливана, Ливии, Сирии, Судана и Ирака. Об этом в субботу, 9 августа, заявил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

Источник: Freepik

Дипломат отметил, что в связи со сложной внутриполитической обстановкой сейчас не рекомендуется посещать вышеперечисленные страны, а также ливийско-тунисскую границу и южный район Туниса (Сахару).

Кроме того, Климов подчеркнул, что представители российского бизнес-сообщества, заинтересованные в работе на иракском рынке, должны привлекать местные охранные предприятия для обеспечения своей безопасности во время пребывания в стране.

— Путешествовать по территории Египта целесообразно только в составе организованных туристических групп, избегая передвижения в одиночестве, без охраны по дорогам, лежащим в стороне от традиционных туристических маршрутов, — уточнил Алексей Климов в беседе с ТАСС.

До этого в связи с эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке МИД РФ призвал российских граждан, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности.