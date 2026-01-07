Популярные темы
МИД КНР назвал буллингом требование США об эксклюзивном доступе к нефти Венесуэлы

Мао Нин подчеркнула, что подобные действия серьезно нарушают международное право и права венесуэльского народа.

Источник: РИА "Новости"

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Пекин решительно осуждает попытки Вашингтона заставить Венесуэлу разорвать связи с Китаем и Россией ради передачи нефтяных ресурсов под контроль американских компаний. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Венесуэла — суверенное государство, обладающее полным и неотъемлемым суверенитетом над своими природными ресурсами. То, что США нагло применили силу, а теперь требуют распоряжаться венесуэльской нефтью — это реализация лозунга “Америка прежде всего” и типичный буллинг», — заявила дипломат.

Мао Нин подчеркнула, что подобные действия серьезно нарушают международное право и права венесуэльского народа.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захвалили и вывезли из страны президента республики Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.

