МИД Италии вызвал посла России в Риме

1 ноября Захарова сообщила, что ЕС занимается государственным спонсорством международного терроризма. Так она прокомментировала возможный перенос ЕС экспроприации активов России на фоне сопротивления Бельгии. По словам дипломата, страны объединения только и думают о том, как вложить максимальную сумму денег в помощь Украине.