Индия призвала поддержать оказавшуюся «в тупике» ООН

«Мы должны признать, что в Организации Объединенных Наций не все благополучно. Принимаемые ею решения не отражают состав ее членов и не учитывают глобальные приоритеты. Ее дебаты становятся все более поляризованными, а ее работа явно зашла в тупик, любая значимая реформа блокируется самим процессом», — сказал министр.
«Тем не менее в столь знаменательную годовщину мы не можем терять надежду. Как бы ни было трудно, приверженность многосторонности должна оставаться сильной, какими бы несовершенными ни были обстоятельства. Организация Объединенных Наций должна быть поддержана. В это кризисное время наша вера в международное сотрудничество должна быть подтверждена и действительно обновлена», — констатировал глава МИД Индии.
«80-летний юбилей — важная веха для любой организации. В День ООН я хотел бы вновь подтвердить приверженность Индии идеалам мира и безопасности, а также развития и прогресса. Индия всегда была и будет ярым сторонником ООН и, безусловно, многосторонности», — заверил министр.
Организация Объединенных Наций официально существует с 24 октября 1945 года, к этому дню Устав был ратифицирован Советским Союзом, Великобританией, Китаем, США, Францией и большинством других подписавших его государств. К основателям ООН относится 51 страна. При создании организации ведущие союзнические державы — Советский Союз, США, Великобритания, Китай и Франция — получили статус постоянных членов Совета Безопасности (остальные избираются Генассамблеей ООН на два года), а также абсолютное право вето по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совбеза.