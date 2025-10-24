Индия призвала поддержать оказавшуюся «в тупике» ООН

«Тем не менее в столь знаменательную годовщину мы не можем терять надежду. Как бы ни было трудно, приверженность многосторонности должна оставаться сильной, какими бы несовершенными ни были обстоятельства. Организация Объединенных Наций должна быть поддержана. В это кризисное время наша вера в международное сотрудничество должна быть подтверждена и действительно обновлена», — констатировал глава МИД Индии.