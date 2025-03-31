Microsoft заменит синий «экран смерти» в Windows на зеленый

Компания Microsoft хочет отказаться от синего «экрана смерти» в Windows, заменив его на зелёный, потому что он лучше соответствует принципам дизайна. Такая информация содержится в официальном блоге, посвящённом анонсу сборки Windows 11 Insider Preview 26120.3653.
В профильных СМИ пишут, что еще одним вариантом является чёрный цвет.
В обновлённом интерфейсе, как ожидается, исчезнут появляющиеся в сообщениях об ошибках смайлик «:(» и QR-код. В Microsoft заявили, что сделали выбор в пользу более минималистичного подхода.
«Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для неожиданных перезагрузок, который лучше соответствует принципам дизайна Windows 11 и поддерживает нашу цель — как можно быстрее вернуть пользователей к производительности. Мы упростили ваш опыт, сохранив техническую информацию на экране», — пояснили в блоге Microsoft.
Первыми изменения будут доступны участникам программы тестирования Windows Insider, использующим версию Windows 11 24H2 и выше. Обновление появится в каналах Beta, Dev и Canary. После завершения тестов и внедрения в систему зеленый «экран смерти» появится и для остальных пользователей.
Ранее Microsoft предупредила, что осенью прекратит поддержку OneNote для Windows 10.