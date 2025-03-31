Microsoft заменит синий «экран смерти» в Windows на зеленый

«Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для неожиданных перезагрузок, который лучше соответствует принципам дизайна Windows 11 и поддерживает нашу цель — как можно быстрее вернуть пользователей к производительности. Мы упростили ваш опыт, сохранив техническую информацию на экране», — пояснили в блоге Microsoft.