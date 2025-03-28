Microsoft ускорит работу Word

Новая функция сперва появится только для текстового редактора Word. Затем она начнет работать и в редакторе таблиц Excel и программе для создания презентаций Power Point. Startup Boost можно будет запустить на устройствах, которые имеют не менее 8 гигабайт оперативной памяти и 5 гигабайт свободного места на диске. При включении режима энергосбережния функция будет отключаться.