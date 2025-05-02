Microsoft объявила о прекращении работы Skype с 5 мая

«Уже давно Skype потерял популярность, потому что на рынке появились гораздо более удобные, простые и функциональные конкуренты типа Zoom. Что касается Skype, то Microsoft перестал его поддерживать уже достаточно давно в пользу того же Teams. Как и любой цифровой продукт — пионер в своей области, у Skype были некоторые проблемы с тем, чтобы предлагать каждый раз пользователям что-то новое, то, что они ждут, на фоне развивающихся конкурентов. Понятно, что ниша не может быть монополизирована одним игроком, нужно было постоянно поддерживать эту конкуренцию, постоянно выпускать какие-то обновления, постоянно доказывать, что твой продукт лучший. Не всегда это удается, но это первая причина. Вторая причина — это политика Microsoft по отношению к Skype. Когда они его приобрели, были большие надежды на него, но у Skype была внутренняя конкуренция с Teams, Skype for Business, и постепенно интерес к инвестированию в Skype у Microsoft снизился. Нельзя сказать, что они его сразу забросили, потому что там были масштабные обновления, но они, как чаще всего, пользователями не принимались положительно, потому что были не совсем удачные. Плюс у Skype были проблемы с производительностью — то есть маркетологи Microsoft видели, что продукт морально устаревает, он не приносит прибыли, поэтому они его сворачивают».