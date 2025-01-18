Microsoft начала насильно обновлять компьютеры пользователей на новую Windows

Об этом сообщает портал Bleeping Computer (BC).
Отмечается, что поддержка Windows 11 23H2 завершится в октябре 2025 года, а поддержка версий Windows 11 22H2 Home и Pro была прекращена еще в октябре 2024 года. Развертывание актуальной на данный момент Windows 11 24H2 началось в октябре прошлого года и призвано полностью заменить версии Windows 11 22H2 и 23H2.
Microsoft отмечает, что обновление будет установлено автоматически на всех компьютерах, за исключением тех, которые администрируются ИТ-отделами компаний. Пользователи, которые не хотят ждать загрузки, могут установить обновление вручную в «Центре обновления Windows».
Также в Microsoft подчеркнули, что Windows 11 24H2 не будет установлена на несовместимые компьютеры и некоторые другие ПК. В частности, установка недоступна для систем с включенной функцией Auto HDR, с установленными приложениями для улучшения звука Dirac, на системы с играми Asphalt 8 и Assassin’s Creed, на некоторые устройства Asus со встроенными веб-камерами, а также на системы с браузером Safe Exam Browser и приложениями с поддержкой Easy Anti-Cheat.
Вероятнее всего, это связано с еще нерешенными проблемами, которые приводили к проблемам в работе вышеперечисленного ПО после установки Windows 11 24H2.