Microsoft начала насильно обновлять компьютеры пользователей на новую Windows

Также в Microsoft подчеркнули, что Windows 11 24H2 не будет установлена на несовместимые компьютеры и некоторые другие ПК. В частности, установка недоступна для систем с включенной функцией Auto HDR, с установленными приложениями для улучшения звука Dirac, на системы с играми Asphalt 8 и Assassin’s Creed, на некоторые устройства Asus со встроенными веб-камерами, а также на системы с браузером Safe Exam Browser и приложениями с поддержкой Easy Anti-Cheat.