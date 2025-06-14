МГУ и его кадры: в России призвали пересмотреть кадровую политику в вузах из-за сбежавших преподавателей

«До 2023 года, пока не релоцировался в Израиль, Эдельштейн преподавал на кафедре литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ. Жил в Москве сытно и успешно — например, числился научным консультантом в фильме Константина Хабенского “Собибор” (2018). И в общем ни к википедии, ни к таким вот эдельштейнам вопросов давно нет. Но остались вопросы, например, к тем, кто определяет кадровую политику преподавательского состава МГУ. Они ведь явно зашли не в ту дверь, но продолжают определять кадровую политику главного вуза страны», — написал Волынец.