МГУ и его кадры: в России призвали пересмотреть кадровую политику в вузах из-за сбежавших преподавателей

Волынец в своем телеграм-канале привел цитату Эдельштейна, который пишет, что «было бы неплохо», если разработчики комплексов «Орешник» и «Тополь» «взлетели из своих постелей прямо в рай».
«До 2023 года, пока не релоцировался в Израиль, Эдельштейн преподавал на кафедре литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ. Жил в Москве сытно и успешно — например, числился научным консультантом в фильме Константина Хабенского “Собибор” (2018). И в общем ни к википедии, ни к таким вот эдельштейнам вопросов давно нет. Но остались вопросы, например, к тем, кто определяет кадровую политику преподавательского состава МГУ. Они ведь явно зашли не в ту дверь, но продолжают определять кадровую политику главного вуза страны», — написал Волынец.
Также он выразил недоумение тем, что Эдельштейна именуют литературным критиком и литературоведом.
«Словом, с 2022 года господствовавшая ранее в нашей культуре компрадорская “номенклатура от интеллигенции”, подсократилась и подрасчехлилась, но явно недостаточно», — заключил Волынец.
Его брат Юлий Эдельштейн мигрировал в Израиль еще в советские годы. В еврейском государстве он сделал политическую карьеру, дослужившись до председателя Кнессета (парламента) Израиля.