Микрофинансовые организации просят исключить их из спама

Операторы связи из «большой четверки» без решения правительства менять свои подходы не намерены. «Сейчас закон, ограничивающий массовые обзвоны и позволяющий абоненту от них отказаться, не делает исключений ни для кого, кроме госорганов», — указали в МТC. В «Вымпелкоме» отметили, что выступают за равные правила для всех — от крупнейших банков до небольших колл-центров — и против любых серых схем и исключений. «В законе об обязательной маркировке для юрлиц не может быть исключений», — солидарны в Т2. Закрепление критериев на законодательном уровне лишит операторов возможности реагировать на новые схемы массовых обзвонов, а их публикация может привести к тому, что недобросовестные компании просто подстроятся под них, подчеркивают в «МегаФоне».