Международный коллектив ученых выявил следы древней эпидемии чумы

Зеерсхольм и его коллеги совершили это открытие при изучении останков 108 древних жителей Скандинавии, которые проживали на юге современной Швеции и на севере Дании в конце неолита, примерно 5 тыс. лет назад. В это время, как показывают раскопки археологов, Европа пережила резкое сокращение в численности населения, одной из возможных причин чего могла быть эпидемия чумы или других инфекционных болезней.