Международный коллектив ученых выявил следы древней эпидемии чумы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Международный коллектив палеогенетиков открыл на территории Швеции ископаемые свидетельства того, что примерно 5 тысяч лет назад на территории Северной Европы возникло сразу несколько вспышек инфекции, очень похожей по своим свойствам на средневековую чуму. Об этом сообщила пресс-служба Копенгагенского университета.
«Проведенный нами анализ показал, что сразу 17% изученных нами останков древних жителей Скандинавии содержат в себе обрывки ДНК чумы. Более того, анализ структуры геномов открытых нами древних штаммов чумы показывает, что самый недавний из них обладал пандемическим потенциалом», — заявил научный сотрудник Копенгагенского университета (Дания) Фредерик Зеерсхольм, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Зеерсхольм и его коллеги совершили это открытие при изучении останков 108 древних жителей Скандинавии, которые проживали на юге современной Швеции и на севере Дании в конце неолита, примерно 5 тыс. лет назад. В это время, как показывают раскопки археологов, Европа пережила резкое сокращение в численности населения, одной из возможных причин чего могла быть эпидемия чумы или других инфекционных болезней.
Палеогенетики проверили, так ли это было на самом деле. Они извлекли обрывки ДНК из костей древних скандинавов, расшифровали их структуру и сопоставили с устройством генома современных и древних штаммов бактерии Yersinia pestis, возбудителя чумы. Анализ показал, что примерно 5 тыс. лет назад на юге Скандинавии произошло сразу три вспышки чумы, от которых погибло 18 изученных учеными древних европейцев.
Как считают ученые, присутствие большого числа жертв чумы в разных регионах неолитической Скандинавии свидетельствует о том, что данная болезнь была широко распространена в тот период на севере Европы, причем в то время существовало три набора вариаций бактерии Yersinia pestis и множество мелких подвариантов. Один из них, получивший название «штамм C», обладал высоким пандемическим потенциалом, так как его следы встречаются в останках большого числа древних скандинавов.
В пользу этого также говорит то, что в геноме этого штамма микроба присутствовала ранее неизвестная вариация набора генов ypm, которая предположительно способна значительным образом повысить заразность и смертоносность Yersinia pestis. Все это, по мнению Зеерсхольма и его коллег, свидетельствует в пользу того, что чума должна была сыграть важную роль в резком сокращении численности населения Европы в конце неолитической эры.
Об эпидемиях чумы
Человеческая цивилизация пережила несколько масштабных эпидемий с похожими симптомами, напоминающими чуму. Первой из них была так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии в середине VI века и унесшая жизни более 100 миллионов жителей империи и других стран Средиземноморья. Средневековая «черная смерть», вторая крупная вспышка такого рода, уничтожила около трети жителей Европы в середине XIV века.
Недавно ученые начали изучать обрывки ДНК жертв этой эпидемии, что позволило им раскрыть историю появления и распространения ее возбудителя, бактерии Yersinia pestis. Так, древнейшие примеры существования этого микроба были найдены на российском Урале и в странах Прибалтики, а непосредственные предшественники «черной смерти» были обнаружены на средневековом кладбище в окрестностях современного Бишкека в Киргизии.