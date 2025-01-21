Международный день объятий в России: дата в 2025 году, история и традиции праздника

Хуан Манн продолжил регулярно раздавать всем желающим бесплатные объятия, и со временем к нему присоединились волонтеры-единомышленники. Одним из таких волонтеров стал Шимон Мур — солист тогда еще не очень известной рок-группы Sick Puppies. Именно он решил снять с Манном клип, в котором они запечатлели, как каждый день сотни людей останавливались, чтобы обнять мужчину с самодельным плакатом. Сейчас у этого клипа Free Hugs на YouTube 78 миллионов просмотров.