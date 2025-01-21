Международный день объятий в России: дата в 2025 году, история и традиции праздника

Дата Дня объятий
Международный день объятий отмечают несколько раз в году. Основная, наиболее популярная дата — 21 января, в 2025 году это вторник. Другая, менее известная дата — 4 декабря.
В других странах, например, в Польше, День объятий отмечают 24 июня, в Японии — 9 августа. Хотя и в этих странах основной день праздника приходится на 21 января.
История праздника
Праздник придумал в 1986 году христианский пастор и студент психологического факультета университета в Мичигане Кевин Заборни. Молодой человек заметил, что в зимний период между Рождеством, Новым годом и Днем святого Валентина, несмотря на позитивную атмосферу праздников, многие люди часто пребывают в подавленном настроении.
Тогда юноша решил дать соотечественникам повод обнимать друг друга просто так, без привязки к большому празднику. Идею он озвучил знакомым и родным, они его поддержали. Спустя некоторое время День объятий появился в календаре событий Chase’s и обрел популярность сначала в Америке, а после — и во всем мире.
В 2004 году австралиец Хуан Манн, переживая кризис из-за развода родителей и разрыва помолвки с невестой, решил «раздавать» бесплатные объятия. Он от руки написал объявление о том, что может обняться с любым желающим, и встал с плакатом в местном торговом центре.
Посетители ТЦ четверть часа обходили молодого человека стороной, а потом к нему подошла пожилая женщина и обняла его. Она призналась, что у нее только что умерла собака, и, обнявшись с юношей, она почувствовала себя лучше. Вскоре к мужчине все чаще стали подходить обниматься незнакомые ему люди.
Хуан Манн продолжил регулярно раздавать всем желающим бесплатные объятия, и со временем к нему присоединились волонтеры-единомышленники. Одним из таких волонтеров стал Шимон Мур — солист тогда еще не очень известной рок-группы Sick Puppies. Именно он решил снять с Манном клип, в котором они запечатлели, как каждый день сотни людей останавливались, чтобы обнять мужчину с самодельным плакатом. Сейчас у этого клипа Free Hugs на YouTube 78 миллионов просмотров.
Правоохранительные органы не оценили новое движение и задумались, как пресечь чересчур легкомысленные с точки зрения безопасности действия граждан. Но петицию в защиту «Бесплатных объятий» подписали тысячи человек.
Видео на YouTube сделало Хуана Манна знаменитым, а его кампания привлекла внимание мировых СМИ. К 2006 году он давал интервью известной телеведущей Опре Уинфри, а движение «Бесплатные объятия» стало международным: его стали проводить в Тайване, Израиле, Италии, Америке, Швейцарии, Норвегии, Индии, Португалии и Великобритании и других странах.
Польза объятий
- Объятия создают атмосферу доверия и безопасности. Они помогают открытому и честному общению.
- Объятия укрепляют иммунную систему. Мягкое давление на грудину и позитивный эмоциональный заряд стимулируют вилочковую железу, которая регулирует и уравновешивает выработку лейкоцитов.
- Объятия повышают самооценку. Физический контакт во время объятий помогает обрести чувство защищенности и любви, повышает самооценку.
- Объятия расслабляют мышцы, снимают напряжение в теле. Объятия могут облегчить боль и ломоту в теле, поскольку улучшают кровообращение в мягких тканях.
- Объятие снижает артериальное давление. Когда вы обнимаете другого человека, организм выделяет окситоцин, который ученые называют «гормоном любви». Этот гормон может помочь расслабиться и снизить беспокойство, что способствует снижению артериального давления.
Исследования показали, что объятия матерью новорожденного дает ребенку важные физические и психологические преимущества, в том числе:
- улучшение качества сна;появление чувства владения телом;снижение тревожности и уменьшение плача;
- выработка гормона роста, приводящая к правильному физическому развитию;
- по мере взросления у ребенка усиливается сочувствие к другим.
Лучший способ отметить этот праздник — обнять родных, знакомых и друзей. Если хватит смелости, можно вдохновиться примером Хуана Манна и выйти на улицу с плакатом с надписью «Бесплатные объятия». Скорее всего, найдутся люди, готовые обнять вас в ответ.
В этот день можно распространить информацию о важности объятий в нашей жизни. Например, написать об этом пост в социальных сетях или снять ролик о том, как объятия помогают разрушать физические и эмоциональные барьеры между людьми.
Интересные факты
- В самых массовых объятиях в России участвовало 438 человек. Акция проходила во время Универсиады в 2017 году в Красноярске.
- Мировой рекорд самых длительных объятий принадлежит американцам Бенджамину Канненбергу и Бенджамину Томпсону. Они обнимались в течение 32 часов 32 минут и 32 секунд.
- Рекорд на самые долгие групповые объятия принадлежит четырем ирландцам: Стивену Раттигану, Брайну Коули, Нику Кирни и Роберту Тоуми. Они обнимались в течение 30 часов и одной минуты.
- В Японии популярна практика «бесплатных объятий», особенно на оживленных городских площадях.
- Однако объятия могут быть неуместны. Например, в странах Восточной Азии не принято обниматься — здесь больше ценится соблюдение границ личного пространства.
- В Швеции люди практикуют Hug Fika, сочетая объятия с общением за чашкой кофе.
- Объятия свойственны не только людям. Карликовые шимпанзе бонобо обнимаются для установления социальных связей, а пингвины прижимаются друг к другу, чтобы поделиться теплом.
- По мнению психологов, хорошее объятие длится не менее шести секунд.
- День объятий имеет свой официальный сайт, на котором ежегодно публикуются тематические истории. Например, в 2023 году помощник шерифа из Канзаса Энтони Бассел остановил водителя за превышение скорости. Человек за рулем был расстроен и рассказал, что у него большие проблемы. Поделившись ими с полицейским, нарушитель скоростного режима попросил его обнять. Бассел сумел распознать искренность в словах водителя и без колебаний ответил теплыми объятием.
- В Индии есть неформальная «гуру объятий», или «обнимающая мать» — Мата Амританандамайи. Каждый день женщина обнимает до 50 тысяч человек. Она утешает людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В ее честь была создана благотворительная организация, благодаря которой строятся больницы, школы и дома престарелых, а нуждающимся раздают бесплатную еду.