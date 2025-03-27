Международный день семей в 2025 году: как празднуют в России и других странах

Международный день семей в 2025 году напомнит о том, как глобальные демографические и экономические процессы влияют на благополучие семей. Это еще одна возможность задуматься о роли родных и близких в жизни каждого человека и в обществе в целом. В этот день проводятся просветительские мероприятия, обсуждения и благотворительные акции, направленные на укрепление семейных связей и повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются семьи в разных странах.