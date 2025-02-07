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Международный день оптимиста в 2025 году: когда отмечается, история праздника и традиции

Оптимизм — это то, что помогает нам легче переживать трудности и видеть практически в любой ситуации хорошее. Люди, практикующие позитивное мышление, могут объединиться в Международный день оптимиста в 2025 году.

Елена Орлова
Автор ВФокусе Mail
Оптимистка наслаждается свободой
Источник: Freepik

В статье расскажем, в какой день празднуется Международный день оптимиста в 2025 году, как возник этот праздник и как его отметить. Также поделимся интересными фактами об оптимизме. Например, вы узнаете, почему они более привлекательны или живут дольше пессимистов. А последним этот праздник, возможно, поможет зарядиться позитивной энергией.

Какого числа отмечается Международный день оптимиста: дата праздника

Во многих странах, включая Россию, Международный день оптимиста празднуют 27 февраля. Не сразу сложилась традиция отмечать праздник в эту дату, но, кажется, она идеально подходит к его сути.

Оптимисты радуются жизни
Источник: Freepik

В этот день нужно готовиться к весне, которая принесет с собой много солнца и тепла, обновление природы и яркие свежие краски, ведь 27 февраля — это конец календарной зимы. Праздник помогает на время забыть о каждодневных хлопотах и неурядицах и приносит с собой позитивные эмоции, которые помогают создавать оптимистичный настрой.

История и суть праздника

История праздника насчитывает более 100 лет. В 1909 году в США появился первый клуб оптимистичных людей, участники которого решили отмечать День оптимиста 1 апреля. Этот день более известен как праздник смеха, шуток и розыгрышей. Хотя юмор и оптимизм зачастую идут рука об руку, дата не прижилась. Подобные сообщества, создававшиеся позднее, выбирали другие даты празднования.

Уже в наше время, в 2013 году, в канадском Квебеке предложили праздновать День оптимиста в первый четверг февраля. С такой инициативой выступил местный политик Сильвен Левеск. Выбор именно этой даты он объяснил тем, что в первую неделю февраля начинает свою работу Национальное собрание. Идея символичная и остроумная, но в первоначальном виде и она не прижилась.

Со временем в разных странах закрепилась единая дата празднования Дня оптимиста — 27 февраля. Есть мнение, что праздник отмечают также 24 декабря, но эта дата менее популярна.

Традиции празднования Международного дня оптимиста

Оптимисты гуляют по вечернему городу
Источник: Freepik

Каких-то определенных традиций празднования Международного дня оптимиста пока не сложилось. Но это можно рассматривать и как плюс: нет необходимости следовать каким-либо правилам, соблюдать ритуалы и тратить деньги на обязательные атрибуты. Любой оптимист может придумать свой способ отметить праздник.

Например, устроить юмористическую вечеринку с розыгрышами и анекдотами. Еще один вариант — провести время с компанией за активной игрой: боулинг, квесты, пейнтбол. Даже просто приятные посиделки с близкими в этот день зарядят энергией и позитивом каждого участника.

Неважно, оптимист вы или пессимист. Этот праздник — для всех. Людям с позитивным мышлением он поможет объединиться. А тем, кто склонен к негативу не помешает повод улыбнуться и весело распрощаться с зимой. Возможно именно в этот день вы и начнете свой путь к позитивному настрою.

Интересные факты об оптимизме

Оптимизм улучшает качество жизни. Он помогает людям комфортно взаимодействовать с окружающими и легче переносить тяготы и невзгоды. Если вы считаете, что вам не хватает света и радости — самое время двигаться им навстречу. Вот несколько лишь интересных фактов о пользе оптимизма.

Оптимисты живут дольше
Американские ученые установили, что с высоким уровнем оптимизма имели в среднем на 11—15% большую продолжительность жизни, чем те, которые мало практиковали позитивное мышление (1)
Оптимисты привлекательны для окружающих
В этом играют свою роль улыбчивость, позитивная энергия и энтузиазм. С оптимистами комфортно находиться рядом, поэтому они невольно притягивают других людей. Окружающие всегда будут воспринимать их как более привлекательного человека. При этом внешность совсем не имеет решающее значение
Оптимистам легче выстраивать крепкие и счастливые отношения
Оптимисты менее конфликтны, более доброжелательны по отношению к супругам. Кроме того, позитивно настроенные люди зачастую идеализируют партнера: не замечают мелких недостатков и стараются и видеть в нем хорошее. Это делает отношения счастливым и долгими
Оптимизму можно научиться
Чтобы мыслить оптимистично, психологи советуют окружать себя позитивными людьми, устанавливать достижимые цели, заниматься спортом, вести дневник хороших событий, произошедших за день
Наличие оптимизма отчасти определяет нейрофизиология (2)
Ученые связывают оптимизм с активностью левого полушария мозга. Склонность к пессимизму они объясняют большей активностью правого полушария
Оптимисты более успешны
Это доказывает исследование, проведенное среди спортсменов по плаванию. После первого заплыва тренер добавил к результату каждого участника лишние две секунды. Во втором заплыве это привело к тому, что пессимисты плыли на 1,6% медленнее, оптимисты, наоборот, на 0,5% быстрее (3)
Оптимистам легче искать работу
Об этом говорят исследователи, которые следили за обладателями диплома MBA. Кроме того, в первые годы работы оптимисты добиваются карьерных успехов гораздо чаще пессимистов (3)
Оптимизм укрепляет здоровье
У оптимистов примерно в два раза ниже вероятность развития ССЗ, чем у пессимистов. Также отмечено, что они имеют лучший прогноз в борьбе с трудно излечимыми заболеваниями. Организм оптимиста вырабатывает больше интерлейкинов-2 — веществ, отвечающих за формирование иммунного ответа (4)
У оптимистов меньше вредных привычек
Пока научных объяснений этому нет. Но наблюдения показывают, что оптимисты действительно зачастую ведут здоровый образ жизни. Они физически активны, реже страдают от табачной и алкогольной зависимости

Список источников

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