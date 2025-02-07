Международный день оптимиста в 2025 году: когда отмечается, история праздника и традиции

Уже в наше время, в 2013 году, в канадском Квебеке предложили праздновать День оптимиста в первый четверг февраля. С такой инициативой выступил местный политик Сильвен Левеск. Выбор именно этой даты он объяснил тем, что в первую неделю февраля начинает свою работу Национальное собрание. Идея символичная и остроумная, но в первоначальном виде и она не прижилась.