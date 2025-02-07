Международный день оптимиста в 2025 году: когда отмечается, история праздника и традиции

В статье расскажем, в какой день празднуется Международный день оптимиста в 2025 году, как возник этот праздник и как его отметить. Также поделимся интересными фактами об оптимизме. Например, вы узнаете, почему они более привлекательны или живут дольше пессимистов. А последним этот праздник, возможно, поможет зарядиться позитивной энергией.
Какого числа отмечается Международный день оптимиста: дата праздника
Во многих странах, включая Россию, Международный день оптимиста празднуют 27 февраля. Не сразу сложилась традиция отмечать праздник в эту дату, но, кажется, она идеально подходит к его сути.
В этот день нужно готовиться к весне, которая принесет с собой много солнца и тепла, обновление природы и яркие свежие краски, ведь 27 февраля — это конец календарной зимы. Праздник помогает на время забыть о каждодневных хлопотах и неурядицах и приносит с собой позитивные эмоции, которые помогают создавать оптимистичный настрой.
История и суть праздника
История праздника насчитывает более 100 лет. В 1909 году в США появился первый клуб оптимистичных людей, участники которого решили отмечать День оптимиста 1 апреля. Этот день более известен как праздник смеха, шуток и розыгрышей. Хотя юмор и оптимизм зачастую идут рука об руку, дата не прижилась. Подобные сообщества, создававшиеся позднее, выбирали другие даты празднования.
Уже в наше время, в 2013 году, в канадском Квебеке предложили праздновать День оптимиста в первый четверг февраля. С такой инициативой выступил местный политик Сильвен Левеск. Выбор именно этой даты он объяснил тем, что в первую неделю февраля начинает свою работу Национальное собрание. Идея символичная и остроумная, но в первоначальном виде и она не прижилась.
Со временем в разных странах закрепилась единая дата празднования Дня оптимиста — 27 февраля. Есть мнение, что праздник отмечают также 24 декабря, но эта дата менее популярна.
Традиции празднования Международного дня оптимиста
Каких-то определенных традиций празднования Международного дня оптимиста пока не сложилось. Но это можно рассматривать и как плюс: нет необходимости следовать каким-либо правилам, соблюдать ритуалы и тратить деньги на обязательные атрибуты. Любой оптимист может придумать свой способ отметить праздник.
Например, устроить юмористическую вечеринку с розыгрышами и анекдотами. Еще один вариант — провести время с компанией за активной игрой: боулинг, квесты, пейнтбол. Даже просто приятные посиделки с близкими в этот день зарядят энергией и позитивом каждого участника.
Неважно, оптимист вы или пессимист. Этот праздник — для всех. Людям с позитивным мышлением он поможет объединиться. А тем, кто склонен к негативу не помешает повод улыбнуться и весело распрощаться с зимой. Возможно именно в этот день вы и начнете свой путь к позитивному настрою.
Интересные факты об оптимизме
Оптимизм улучшает качество жизни. Он помогает людям комфортно взаимодействовать с окружающими и легче переносить тяготы и невзгоды. Если вы считаете, что вам не хватает света и радости — самое время двигаться им навстречу. Вот несколько лишь интересных фактов о пользе оптимизма.
|Оптимисты живут дольше
|Американские ученые установили, что с высоким уровнем оптимизма имели в среднем на 11—15% большую продолжительность жизни, чем те, которые мало практиковали позитивное мышление (1)
|Оптимисты привлекательны для окружающих
|В этом играют свою роль улыбчивость, позитивная энергия и энтузиазм. С оптимистами комфортно находиться рядом, поэтому они невольно притягивают других людей. Окружающие всегда будут воспринимать их как более привлекательного человека. При этом внешность совсем не имеет решающее значение
|Оптимистам легче выстраивать крепкие и счастливые отношения
|Оптимисты менее конфликтны, более доброжелательны по отношению к супругам. Кроме того, позитивно настроенные люди зачастую идеализируют партнера: не замечают мелких недостатков и стараются и видеть в нем хорошее. Это делает отношения счастливым и долгими
|Оптимизму можно научиться
|Чтобы мыслить оптимистично, психологи советуют окружать себя позитивными людьми, устанавливать достижимые цели, заниматься спортом, вести дневник хороших событий, произошедших за день
|Наличие оптимизма отчасти определяет нейрофизиология (2)
|Ученые связывают оптимизм с активностью левого полушария мозга. Склонность к пессимизму они объясняют большей активностью правого полушария
|Оптимисты более успешны
|Это доказывает исследование, проведенное среди спортсменов по плаванию. После первого заплыва тренер добавил к результату каждого участника лишние две секунды. Во втором заплыве это привело к тому, что пессимисты плыли на 1,6% медленнее, оптимисты, наоборот, на 0,5% быстрее (3)
|Оптимистам легче искать работу
|Об этом говорят исследователи, которые следили за обладателями диплома MBA. Кроме того, в первые годы работы оптимисты добиваются карьерных успехов гораздо чаще пессимистов (3)
|Оптимизм укрепляет здоровье
|У оптимистов примерно в два раза ниже вероятность развития ССЗ, чем у пессимистов. Также отмечено, что они имеют лучший прогноз в борьбе с трудно излечимыми заболеваниями. Организм оптимиста вырабатывает больше интерлейкинов-2 — веществ, отвечающих за формирование иммунного ответа (4)
|У оптимистов меньше вредных привычек
|Пока научных объяснений этому нет. Но наблюдения показывают, что оптимисты действительно зачастую ведут здоровый образ жизни. Они физически активны, реже страдают от табачной и алкогольной зависимости
Список источников
1. Lewina O. Lee, Peter James, Emily S. Zevon, Laura D. Kubzansky. Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and women. PNAS. 2019.
2. Филимонова Я. Найдены зоны мозга, отвечающие за оптимизм и пессимизм. Pravda.ru. 2012.
3. Martin E.P. Seligman, Susan Nolen-Hoeksema, Nort Thornton, Karen Moe Thornton. Explanatory Style As a Mechanism of Disappointing Athletic Performance. Psychological Science. 1990.
4. Alan Rozanski, MD; Chirag Bavishi, Laura D. Kubzansky. Association of Optimism With Cardiovascular Events and All-Cause Mortality. Original Investigation | Cardiology. Jawa NetWork. 2019.