Международный день логопеда в 2024 году: профессия, меняющая жизни

В современном мире роль этих специалистов становится все более значимой, и Международный день логопеда в 2024 году призван не только отметить достижения сферы, но и привлечь внимание общества к проблемам речевого развития. В нашей статье мы расскажем об истории праздника, традициях его празднования, а также поделимся интересными фактами о профессии, без которой сложно представить современную систему образования и реабилитации.