Между Сочи и Анапой запустили рейсы на теплоходе

С морского вокзала Сочи «Комета» отправляется в порт Геленджика и затем в Анапу. Регулярность рейсов — ежедневно при хорошей погоде. Время путешествия из Сочи до Геленджика составит 3,5 часа, до Анапы — 5 часов 45 минут. Цена взрослого билета до конечной станции — 7000 рублей, детский до 14 лет будет стоить 5500 рублей. До Геленджика стоимость билета для взрослого составит 5000 рублей и 4000 рублей для ребенка.