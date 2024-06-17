Между Сочи и Анапой запустили рейсы на теплоходе

В пути также предусмотрена остановка в Геленджике.
С 9 июня между Анапой и Сочи открылось морское сообщение: рейсы осуществляются на судне «Комета». Первый уже состоялся, билеты можно купить на официальном портале теплохода или в кассах на территории морпорта, об этом сообщает пресс-служба администрации города Анапа (1).
С морского вокзала Сочи «Комета» отправляется в порт Геленджика и затем в Анапу. Регулярность рейсов — ежедневно при хорошей погоде. Время путешествия из Сочи до Геленджика составит 3,5 часа, до Анапы — 5 часов 45 минут. Цена взрослого билета до конечной станции — 7000 рублей, детский до 14 лет будет стоить 5500 рублей. До Геленджика стоимость билета для взрослого составит 5000 рублей и 4000 рублей для ребенка.
Вернуть проездной документ можно только за 24 часа до предполагаемого рейса. Ранее планировалось, что теплоход «Комета» выйдет в море с 1 мая, но даты сдвинулись в связи с погодными условиями.
Список источников
1. Официальный сайт города-курорта Анапа. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева