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Между Москвой и Грузией запустили автобусы

Пассажиры теперь могут уехать в Батуми 1−2 раза в неделю в 8:30 утра с автовокзала «Красногвардейский». Время в пути составляет 37 часов.

Автобус едет из Москвы в Грузию.
Источник: АО «Мострансавто» ВК

Пассажиры теперь могут уехать в Батуми 1−2 раза в неделю с нового автовокзала.

Международные автобусы отправляются в 8:30 с автовокзала «Красногвардейский» и прибывают в Батуми на следующий день в 21:45, сообщает Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале. Время в пути составляет 37 часов. Цена билета — примерно 8000 рублей. Также ранее стало известно, что автобусное сообщение запущено между Ростовом-на-Дону и турецким курортом Стамбулом.

Новость

Под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина в декабре 2023 года было завершено обновление всех столичных автовокзалов, что сделало их одними из лучших в Европе по уровню комфорта. Городские власти активно работают над созданием удобных и доступных условий для путешествий по России и зарубежью, охватывая максимальное количество направлений.

Теперь на автовокзале «Красногвардейский» пассажиры могут насладиться уютной атмосферой: зал ожидания с удобными креслами, где получится расслабиться и зарядить свой телефон, камера хранения для ценных вещей, специальная комната для мам и малышей, кафе с разнообразным меню и автоматы с напитками и закусками.

Купить билеты можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метро. Распечатывать их не нужно: достаточно просто показать на экране телефона при входе на платформу.

Автор: Елизавета Чеботарева