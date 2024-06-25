Между Москвой и Грузией запустили автобусы

Под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина в декабре 2023 года было завершено обновление всех столичных автовокзалов, что сделало их одними из лучших в Европе по уровню комфорта. Городские власти активно работают над созданием удобных и доступных условий для путешествий по России и зарубежью, охватывая максимальное количество направлений.