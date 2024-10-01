Между кельтами и германцами. Археологи рассказали, как жили наши предки

Во-вторых, надо посмотреть, что же эти самые пшеворцы выращивали, какая сельскохозяйственная культура была у них в чести. Исследования семян, найденных при раскопках, показали, что на первом месте по объёму была рожь, на втором — просо, на третьем — ячмень. Далее шли пшеница и овёс. А вот это — прямое указание на славянскую природу населения. Дело в том, что многие германские племена рожь попросту не знали — там на первом месте стоит ячмень, следом идут пшеница, овёс и просо. Рожь — чисто славянская сельскохозяйственная культура, её возделывание связывают именно что с расселением славян по Европе и с тем, что соседи перенимали у них этот полезный во всех отношениях злак.