Между кельтами и германцами. Археологи рассказали, как жили наши предки

Институт археологии Ягеллонского университета, что в Кракове, рассказал о прошедшем полевом сезоне — в городке Казимежа-Велька было найдено захоронение, которое можно назвать уникальным. Кремированные останки покойного были сложены в древнеримский бронзовый сосуд под названием ситула.
Может возникнуть справедливый вопрос — а нам-то что с того? У нас и свои раскопки ведутся, и находки бывают куда богаче, чем какие-то римские вёдра — вон, в Новгороде на днях нашли клад X века в 1900 предметов…
Спору нет — всё так. Но на открытие польских археологов всё-таки нужно обратить особое внимание. Дело в том, что найденное погребение относится к археологической культуре, которая называется Пшеворской. А она любопытна сама по себе.
Древняя многонациональность
Долгое время эту культуру, которая бытовала с II века до нашей эры по IV век нашей эры, считали германской. И отождествляли с племенным союзом вандалов. Да-да, тех самых, которые наводили такой ужас на Рим, что само их название стало синонимом разрушителей.
Потом маятник качнулся в противоположную сторону — культуру стали считать славянской. И отождествляли с племенным союзом венедов. А ведь венеды имеют к нам самое непосредственное отношение — в конце концов, на некоторых языках нашу страну прямо называют «Страной венедов». Так, по-фински Россия будет Venäjä, а по-эстонски — Venemaa. Стало быть, мы отчасти и есть потомки тех самых венедов, которые, в общем, были ничуть не смиреннее вандалов, поскольку о них писали так: «Теперь по грехам нашим они свирепствуют повсеместно…».
А ещё позднее всё же пришли к компромиссу. Пшеворская культура, судя по всему, есть не что иное, как уникальная в своём роде общность, где были представлены и славяне, и германцы. Археологи до сих пор спорят, кто в этой культуре преобладал, но по некоторым признакам выходит, что преобладали славяне. Во всяком случае, академик Валентин Седов указывал на очень характерные моменты.
Во-первых, на поселениях пшеворцев царила хаотичная, бессистемная застройка. Точно такая же застройка была признаком всех славянских, а потом и древнерусских поселений — это прослеживается до XVI столетия, то есть уже до эпохи Ивана Грозного. А вот у германцев застройка была упорядоченной. Тут, конечно, можно спекулировать на тему «вот у немцев испокон веков порядок, а у нас — бардак». Но можно сказать, что славяне обладали гораздо большей свободой, и потому располагали свои дома, как кому нравится.
Во-вторых, надо посмотреть, что же эти самые пшеворцы выращивали, какая сельскохозяйственная культура была у них в чести. Исследования семян, найденных при раскопках, показали, что на первом месте по объёму была рожь, на втором — просо, на третьем — ячмень. Далее шли пшеница и овёс. А вот это — прямое указание на славянскую природу населения. Дело в том, что многие германские племена рожь попросту не знали — там на первом месте стоит ячмень, следом идут пшеница, овёс и просо. Рожь — чисто славянская сельскохозяйственная культура, её возделывание связывают именно что с расселением славян по Европе и с тем, что соседи перенимали у них этот полезный во всех отношениях злак.
Более того. Судя по всему, именно здесь, в местах Пшеворской культуры, и состоялось взаимное обогащение славянских и германских языков. Скажем, такие русские слова, как шлем, хлеб и стадо восходят к германским языкам. Установлено, что шлем в девичестве назывался helma и происходил от слова hehlen — «скрывать, защищать». Хлеб, соответственно происходил от германского hlaiba — «имущество рода, запасы, пища». А стадо — от германского stod, то есть «стойло, загон для скота».
Кто кого научил
Но игра шла в обе стороны, и ещё надо подумать, кто у кого больше позаимствовал. Не менее достоверно установлено, что, например, английское слово hammer, то есть молоток, восходит к праславянскому слову «камы» — камень. Английское же слово sheep, то есть овца, восходит к праславянскому «скоп» — холощёный, кастрированный баран, сравните с русским «скопец». Ну, а с английским словом saddle, то есть седло, всё ясно без дополнительных объяснений — это и есть наше исконное седло. Всё вместе — указание на то, что наши предки контактировали с племенами англов и саксов ещё до их миграции на Британские острова.
Словом, Пшеворская культура была непростой во всех отношениях. А теперь — ещё и это погребение. Дело даже не в том, что кремированные останки были сложены в римский бронзовый сосуд. Впрочем, такие находки — большая редкость, поскольку ритуальными сосудами, предназначенными и для захоронений, и для метания важного жребия, и для выборов в качестве избирательной урны, римляне, в общем-то, не разбрасывались. И уж тем более не продавали священные вещи на сторону. Так что мы, скорее всего, имеем дело с военным трофеем.
Но, повторим, это не главное. А главное, что в погребении были найдены предметы вооружения — меч, наконечники копий и щитовые накладки. Причём не просто положенные, а предварительно изломанные и согнутые. Если кремация — типично славянский стиль погребения, то сопровождение покойного изломанным оружием связывают с наследием кельтов.
Так что наши предки, помимо тесных контактов с германскими племенами, общались и с этим народом, а это вообще седая древность… Находка археологов из Ягеллонского университета — это большой привет от наших предков-венедов, которые учились металлургии у кельтов, изобретателей стали, и жили бок о бок с будущими англичанами, которым подарили рожь и научили, как называть молоток, овцу и седло…