Мэттью Макконахи рассказал, почему переехал на техасское ранчо

По словам актера, из-за семейных проблем, суть которых он не стал уточнять, они ненадолго приехали в Техас, чтобы помочь матери и двоим братьям. Тогда Камила заметила, что на родной земле Макконахи чувствует себя значительно лучше, чем в их доме. Так было принято решение о переезде.