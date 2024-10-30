Метлы и котлы: как у ведьм появились неотъемлемое снаряжение

Когда мы слышим слово «ведьма», в голове сразу всплывает образ старухи со спутанными волосами, бородавками на лице, остроконечной шляпой на голове и в черном платье.
Нам известно, что ведьмы летают на метлах, варят зелья в котлах и живут одни с черными кошками. Рассказываем, как эти атрибуты стали неотъемлемой частью ведьм.
Котлы
Они кажутся необходимым атрибутом ведьм для приготовления зелий. И, возможно, связь между ведьмами и котлами появилась еще в конце 1400-х годов.
В 1489 году немецкий юрист Ульрих Молитор опубликовал De Lamiis et Phitonicis Mulieribus («О ведьмах и женщинах-предсказательницах»), первый иллюстрированный трактат о колдовстве. Это был отказ от вызывающего боязнь ведьм Malleus Maleficarum («Молот ведьм»), опубликованного несколькими годами ранее немецким монахом Иоганном Шпренгером и австрийским монахом и инквизитором Генрихом Крамером.
В книге Молитора была представлена серия гравюр на дереве. На одном из изображений были две ведьмы перед котлом. Так укоренился их образ в народе.
К концу XVI века католики и протестанты верили, что ведьмы заключают сделки с Сатаной, чтобы получить силу. И одной из таких сил была способность варить магические зелья в котле.
Именно поэтому образ женщин, собравшихся вокруг котла, стал синонимом колдовства.
Остроконечные шляпы
Ведьмы носят черные платья и шляпы в связи с тем, что это цвет ночи и страха. Но это миф. Дело в том, что в те времена ткани черного цвета были более доступны по цене.
Когда дело доходит до остроконечных шляп, тут все сложнее.
Черные конические шляпы с широкими полями также были повседневной одеждой для членов новой религии под названием квакерство в 1600-х годах. Высокие и узкие шляпы-канотье были в моде у средневековых дворянок, и со временем эта тенденция распространилась и на сельскую местность.
Другие историки считают, что остроконечные черные шляпы произошли от похожих головных уборов средневековых пивоваров.
Некоторые специалисты связывают остроконечные высокие шляпы с антисемитскими предрассудками.
Так, историки утверждают, что остроконечная шляпа могла произойти от конической шляпы под названием «юденхуте», которую евреи были вынуждены носить в XIII веке в средневековой Европе, чтобы идентифицировать себя.
В 1431 году закон обязывал хотя бы единожды обвиненных в колдовстве носить еврейские остроконечные шапки в общественных местах.
Кривой нос и бородавки
Кривой нос ведьм может быть также связан с еврейскими стереотипами. Некоторые учёные считают, что это может быть карикатура на орлиный нос, которым изображали евреев, которых, как и ведьм, преследовали в Средние века.
Что касается бородавок, по мнению некоторых историков, отголосок «ведьминской метки» — особого соска, которым ведьма кормила своих фамильяров (животных-помощников).
Черные кошки, пауки и жабы
Раньше считалось, что после заключения договора с дьяволом ведьма получала от него фамильяра, наделенного всевозможными магическими способностями. Поэтому их иногда называли ведьмами.
Фамильяра ведьма могла также получить от другой ведьмы. И черные кошки — наиболее распространённое воплощение животных-помощников в наши дни, но ими также могли быть жабы, крысы, мыши, совы, собаки, птицы, козы или даже пауки, мухи или улитки.
Согласно сказаниям, фамильяры делали все, что им велела ведьма. Они могли служить в качестве посланников, помощников или даже шпионов.
Фамильяры часто были доказательством того, что подозреваемая женщина действительно владеет черной магией.
Метлы
На самом деле ведьмы никогда не летали на метлах. Причина возникновения ошибочной ассоциации может быть такой же банальной, как тот факт, что метлами пользовались исключительно женщины для уборки. Или же это может быть связано с торговлей. Метлы, стоящая у двери, была знаком, который средневековые пивовары оставляли, чтобы показать, что их пиво продается внутри.
Однако считалось, что метлы — не единственное средство передвижения ведьм. В ход шли также животные, такие как козы, олицетворяющие Сатану, кухонные принадлежности и другие деревянные предметы.
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