Метеоры на Венере падают ярче, чаще и быстрее, чем на Земле

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Метеоры на Венере падают быстрее и ярче, чем на Земле, а их видимый след — короче, и это увеличивает шансы обнаружения как межзвездных, так и межгалактических метеороидов в Солнечной системе. К таким выводам пришла международная группа ученых из Ирландии и России, говорится в сообщении Уральского федерального университета (УрФУ).
«С помощью физической модели образования метеорного свечения во время абляции метеороида мы показали, что метеоры на Венере падают ярче, короче и располагаются выше в атмосфере, чем земные метеоры. Основная причина таких различий — в атмосфере Венеры, плотность которой примерно в 100 раз выше плотности земной атмосферы», — приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, старшего научного сотрудника обсерватории и планетария Армы в Северной Ирландии (Великобритания) Апостолоса Кристу.
По словам соавтора работы, старшего научного сотрудника УрФУ Марии Грицевич, на яркость и длительность падения метеоров влияет высокая плотность атмосферы Венеры. «И поэтому, в сравнении с Землей, количество метеоров, наблюдаемых камерой, расположенной на орбите Венеры, будет в 1,5−2,5 раза превышать количество наблюдаемых метеоров для спутника Земли, проводящего наблюдения в той же конфигурации», — сказала она.
В сообщении отмечается, что атмосфера Венеры делает планету «идеальным местом для первых внеземных метеорных исследований».
«Наблюдения позволят нам оценить количество метеороидов, сталкивающихся с Венерой, и приблизят нас к пониманию общей картины распределения метеороидов в Солнечной системе: их скоростей, орбит, размеров и состава. Это значительно увеличит шансы обнаружения как межзвездных, так и межгалактических метеороидов, попадающих в нашу Солнечную систему издалека. Такой подход также способствует глубокому пониманию процессов формирования и эволюции нашей Солнечной системы, включая важные аспекты ее химического и физического развития», — отмечает Грицевич.
О Венере
Венера является второй от Солнца и шестой по величине планетой Солнечной системы. Ее атмосфера на 96,5% состоит из углекислого газа, а поверхность всегда закрыта от наблюдателя облаками, состоящими из капель 75−80% раствора серной кислоты. Температура на Венере достигает 475 градусов Цельсия. «День» на Венере длится 243 земных дня, а год (один оборот вокруг Солнца) — 225 земных дней.