Метеоры на Венере падают ярче, чаще и быстрее, чем на Земле

«Наблюдения позволят нам оценить количество метеороидов, сталкивающихся с Венерой, и приблизят нас к пониманию общей картины распределения метеороидов в Солнечной системе: их скоростей, орбит, размеров и состава. Это значительно увеличит шансы обнаружения как межзвездных, так и межгалактических метеороидов, попадающих в нашу Солнечную систему издалека. Такой подход также способствует глубокому пониманию процессов формирования и эволюции нашей Солнечной системы, включая важные аспекты ее химического и физического развития», — отмечает Грицевич.