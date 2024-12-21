Метеорный поток Урсиды 22 декабря: когда и где наблюдать

Метеорный поток Урсиды в 2024 году — о явлении
Метеорными потоками называют скопление космических тел, которые образуются в результате сгорания метеоров в атмосфере Земли. Свои имена они получают в честь созвездия, где находится их радиант, то есть область небесной сферы, откуда словно бы вылетают метеоры, расходясь по небосводу.
Радиант Урсид расположен в созвездии Малой Медведицы, в верхней части ее «ковша», недалеко от Полярной звезды. Родоначальницей же потока считается комета Туттля, открытая астрономами еще в конце XVIII века. Это не очень яркая комета, которую прежде наблюдали в начале 2008 года.
Сам поток не слишком интенсивный. Обычно в час бывает около десяти метеоров, движущихся по небу со скоростью около 32 км/с. Хотя прежде случались и более мощные вспышки. Так, в 1945 и 1986 годах их количество доходило до 120 и 100 соответственно.
Наблюдать астрономическое явление можно ежегодно в конце года. В текущем году его активность началась 17 декабря и продлится чуть более недели, до 26 декабря.
Как наблюдать метеорный поток Урсиды 22 декабря
Своего пика Урсиды достигнут в ночь на 22 декабря. По данным Московского планетария, ожидается до 10 метеоров в час, как и в прошлом году. Однако наблюдению может помешать Луна, которая в этот период будет освещена более чем наполовину, приближаясь к полной фазе. Поэтому лучше вести наблюдение с помощью телескопа или других оптических приборов до восхода земного спутника.
Появиться «падающие звезды» могут в любой части неба. Чтобы увидеть максимальное количество метеоров, следует найти место вдали от городской засветки. Желательно также изучить прогноз погоды на день пика Урсид. Если небо будет облачным, что-либо увидеть вряд ли получится. Но при ясной погоде продолжить наблюдения можно и на следующий день.
Местоположение радианта Урсид легко узнать с помощью специального приложения. Например, Star Walk 2 или Sky Tonight. Подобные сервисы удобны тем, что все космические события отображаются в реальном времени. Помимо этого, можно установить напоминание, чтобы не пропустить интересующее астрономическое явление.