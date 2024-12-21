Метеорный поток Урсиды 22 декабря: когда и где наблюдать

Своего пика Урсиды достигнут в ночь на 22 декабря. По данным Московского планетария, ожидается до 10 метеоров в час, как и в прошлом году. Однако наблюдению может помешать Луна, которая в этот период будет освещена более чем наполовину, приближаясь к полной фазе. Поэтому лучше вести наблюдение с помощью телескопа или других оптических приборов до восхода земного спутника.