Метеорный поток Персеиды накроет Россию

Начиная с 17 июля жители Северного полушария смогут наблюдать в ночном небе метеорный поток Персеиды. Летний звездопад продлится до 24 августа. Пик звёздного ливня ждут 12 и 13 августа. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Каждое лето Земля проходит через шлейф кометы Свифта—Таттла. Частицы из её хвоста ярко вспыхивают, сгорая в атмосфере. Когда это происходит, с поверхности планеты кажется, что идёт звёздный дождь.
В пик звездопада по небу пролетают от 100 до 150 метеоров в час.
В городах из-за светового загрязнения насладиться звездопадом не получится. Для этого лучше отправиться на природу. Подальше от многочисленных огней мегаполисов.