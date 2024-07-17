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Метеорный поток Персеиды накроет Россию

Пик звёздного ливня придётся на август.

Источник: NASA

Начиная с 17 июля жители Северного полушария смогут наблюдать в ночном небе метеорный поток Персеиды. Летний звездопад продлится до 24 августа. Пик звёздного ливня ждут 12 и 13 августа. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Каждое лето Земля проходит через шлейф кометы Свифта—Таттла. Частицы из её хвоста ярко вспыхивают, сгорая в атмосфере. Когда это происходит, с поверхности планеты кажется, что идёт звёздный дождь.

В пик звездопада по небу пролетают от 100 до 150 метеоров в час.

В городах из-за светового загрязнения насладиться звездопадом не получится. Для этого лучше отправиться на природу. Подальше от многочисленных огней мегаполисов.