Метеорит-подсказка: ученые нашли внеземное вещество, которое не берет даже ядерный взрыв

— Все началось с получения нами лунного грунта в 1972 году, — рассказывает главный научный сотрудник, профессор физико-технического института УрФУ Виктор Гроховский. — Наш профессор Минц убедил тогда всех, что лучше чем наша лаборатория, которая специализировалась на исследовании металлов в экстремальных условиях, никто не изучит внеземной металл, «прибывший» с Луны. Поэтому все металлические частицы исследовались у нас. Мы выяснили тогда, что большая часть металла, который обнаружили на Луне, имеет метеоритное происхождение, то есть, в свое время сам был «доставлен» туда извне. Так мы сконцентрировали свое внимание именно на метеоритном веществе. Оказалось, что металл, хоть и в малом количестве, присутствует в любых, даже каменных метеоритах, он несет в себе массу загадок, явлений, которые мы не наблюдаем на Земле.