«Метеор» лидирует в онлайн-голосовании за символы банкноты в 1000 рублей

На втором месте памятник Салавату Юлаеву, который расположен в Уфе, — за него проголосовало более 10 тысяч человек. На третьем месте Саратовский автомобильный мост через реку Волгу, набравший больше 8 тысяч голосов.
В пятерку лидеров также вошли Дворец земледельцев в Казани (больше 4 тысяч голосов) и Жигулевская ГЭС на реке Волге (почти 3 тысячи голосов).
Ранее в пятницу стартовало онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, принять участие в котором можно на сайте Банка России. Оно завершится 12 декабря в 12.00 по московскому времени.
Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. На странице для голосования размещен список 25 объектов из разных регионов Приволжья. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: известные памятники, музеи, театры, университеты, мосты, отметили в ЦБ.
«Итогом голосования станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО “Гознак” будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка», — сообщается на странице голосования.
Как поясняет ЦБ, как правило на купюре три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть узнаваемы и без большого количества мелких деталей. Объекты второго плана поддерживают основную тему, дополняют ее, создают фон. Объекты третьего плана — это микроузоры и микрорисунки, которые дополнительно раскрывают основную тему.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году — с Никольской башней Нижегородского Кремля.