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Metallica рассказали, что им приходилось делать, чтобы выжить в 80-х

Об этом рассказал лидер трэш-метал-группы Джеймс Хэтфилд.

Источник: AP 2023

В подкасте The Metallica Report музыкант поделился историей записи коллективом альбомов Ride The Lightning (1984) и Master Of Puppets (1986) в студии Sweet Silence Studios в Копенгагене. «Мы жили на чердаке, спали на полу и воровали еду у других групп <…> Воровали велосипеды, чтобы просто передвигаться», — рассказал Хэтфилд. Артист также пошутил, что Metallica не воровали, а «брали в долг навсегда».