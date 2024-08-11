Метал-группа Monuments взяла паузу в творчестве из-за здоровья гитариста

Недуг поражает суставы позвоночника и в данный момент не поддается полному излечению. Тем не менее при своевременном выявлении и должном медицинском внимании больные сохраняют трудоспособность и не получают инвалидности.
Monuments выбыли из совместного тура по США с Leprous и Fight The Fight, а также приостановили создание новой музыки до момента, пока Брауну «не станет лучше». О решении группы сообщило издание Metal Injection.
Ранее на неопределенный перерыв ушла также британская рок-группа black midi.