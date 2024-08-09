Метакогнитивные убеждения, или как побороть тревожность

Например, представьте, что вы сильно боитесь летать. И как только самолет набирает скорость перед тем, как взмыть в небо, вы представляете, что вот-вот случится катастрофа, которая приведет к гибели всех пассажиров. Вы пытаетесь успокоиться, смотрите на стюардесс, а они не улыбаются. И это вы расцениваете так, будто они понимают, что есть в воздушном судне какая-то поломка. А дальше вы прислушиваетесь к реву двигателей, и думаете, что они не должны так шуметь.