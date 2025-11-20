Местонахождение Ермака и Умерова после визита в Турцию остается неизвестным

Самолет Зеленского, по данным Flightradar, прибыл из Анкары в Польшу вечером в среду, после чего он, по сообщениям украинских СМИ, направился в Киев. Фотографий прибытия или каких-то комментариев со стороны Зеленского, Ермака и Умерова ни на официальных ресурсах, ни в соцсетях не появлялось.