Место для пыли. 10 кухонных гаджетов, польза которых переоценена

Облегчить свою жизнь на кухне хотят все. Многие покупают электронных помощников, часть из которых не оправдывает ожиданий, в результате занимает место на кухне, собирает пыль, используется всего раз в году, а может быть, не используется вообще никогда.
Конечно, у всех разный опыт, то, что для одной хозяйки будет бесполезным, для другой — очень ценным. Мы просто даем информацию к размышлению. Отметим также, что для некоторых из этих гаджетов можно найти альтернативное применение.
Капучинатор
Капучинаторы бывают разные, качество их работы зависит от модели. К сожалению, погружные небольшие капучинаторы, так же, как и капучинаторы, которые одновременно нагревают молоко — далеко не всегда делают устойчивую пенку, часто она быстро опадает.
Зато капучинаторы отлично взбивают соусы для салатов, яйца для омлетов и с ними можно сделать домашний майонез в небольших количествах.
Таймер для варки яиц
Его любят дарить на Новый год или другие праздники: дешево и мило. Но таймер легко заменят обычные часы или телефон с таймером. Просто выставляете время после закипания яиц и варите по таймеру. Яйца надо класть в холодную или комнатной температуры воду, если класть в горячую — они треснут.
Всмятку — 1−2 минуты.
В «мешочек» — 3 минуты.
Вкрутую — 8 минут.
Мультиварка
Мы не хотим сказать, что мультиварка — бесполезный гаджет, совсем нет, очень полезный. Но только, если не ждать от нее многого. Часто можно услышать: «Мультиварка сама приготовит, что там делать на этой кухне!» И вот это — огромное заблуждение. Мультиварка сама не готовит. Приготовление пищи в мультиварке требует усилий от хозяйки не намного меньших, чем варка супа на плите. Все ингредиенты нужно подготовить, нарезать, часто обжарить — это самое трудоемкое в процессе приготовления блюд.
Облегчает нам жизнь таймер, который встроен в мультиварку, включает и выключает ее по истечении указанного времени, кроме того, можно регулировать температурный режим «умной кастрюли». Но это все, что может делать мультиварка. Подготавливать продукты к приготовлению, пропускать их через термическую обработку, возможно даже в несколько этапов, а потом все убирать и мыть посуду — от этого никуда не денешься.
Мультиварку может легко заменить плита и духовка с таймером — таких сейчас немало, но далеко не все хозяйки используют такую функцию.
Рисоварка
Подобие мультиварки, только с ограниченным применением, для круп. Подойдет любителям азиатской кухни, если они варят рис ежедневно и в больших количествах. Но с успехом этот гаджет может заменить мультиварка или кастрюля в паре с таймером.
Аэрогриль
Когда покупаешь этот девайс, представляешь ароматы запеченного мяса и вкусной курицы по всей квартире. Но в результате, понимаешь, что примерно такой же результат можно получить в обычной духовке. Духовка тоже умеет сама выключаться, если у нее есть таймер. Духовка также отлично запекает еду. Аэрогриль пригодится тем, у кого нет духового шкафа, зато есть возможность поставить девайс на стол и пользоваться им часто.
Фондюшница
Они были очень популярны лет 10−15 назад, а сейчас часто занимают место на кухнях. Все потому что устройство громоздкое, предназначено для больших компаний. А уж если мы собираем дома много гостей, то вряд ли едим одно блюдо, обычно делаем несколько.
Так что применение у фондюшницы очень ограниченное.
Пашотница, яйцеварка и сковородка для глазуньи
Любители яиц, скорее всего, будут рады таким подаркам, но если человек спокойно относится к яйцам, то эти гаджеты только будут занимать место. В пашотнице обычно не сваришь сразу яйца на всю семью, придется варить по одному, сковороду — не использовать для других блюд, если только для оладий. Проще взять обычную антипригарную, положить на нее круглые формочки для жарки яиц и так жарить глазунью. А яйцеварку дольше доставать, чистить и убирать после использования. Быстрее сварить яйца в обычной кастрюле.
Мороженица
Когда ее покупаешь, кажется, что будешь делать натуральное мороженое чуть ли не каждый день. В результате оказывается, что прибор занимает много места, для приготовления мороженого все равно нужны время и усилия, нужно покупать качественные ингредиенты.
Так что если вы действительно будете делать мороженое каждый день и прочно освоите технологию его приготовления и использования девайса — покупка имеет смысл. Если же мороженое делается раз в год, а то и реже — вы купили очередной дорогой пылесборник.
Кухонный комбайн
Если вы часто и много готовите на большую семью — это раз, если у вас есть место на кухонной панели близко от розетки, чтобы этот комбайн находился в прямом и быстром доступе, чтобы его не нужно было собирать и разбирать каждый раз при использовании — два! При соблюдении этих условий кухонный комбайн — действительно полезная и удобная вещь. Правда придется еще его мыть, конечно.
Если же комбайн используется раз в год перед приходом гостей и еще раз, когда вы квасите капусту, то есть гораздо более практичный гаджет — нож. С ним как-то проще. И не надо вспоминать, как его собирать и как потом запихивать обратно в коробку.
Слайсер
Примерно та же история, что и с кухонным комбайном. Режет прибор очень красиво и быстро, но для него нужны большие объемы, он должен удобно стоять, быть доступным. Ради того, чтобы отрезать пару слайсов колбасы на утренний бутерброд — заводить его смысла нет, дольше пыль с него стирать будете, чем времени сэкономите.
Блинница
Красиво и легко приготовление блинчиков на электрической блиннице выглядит только на видео у блогеров. В реальности: тесто надо готовить самому, опытным путем понять, сколько нужно его вылить, потом перевернуть. Не слишком-то блинница облегчает жизнь, на самом деле. Особенно, если делаешь блины не слишком часто и каждый раз надо вспоминать, как же пользоваться гаджетом.
Приборов для кухни сейчас придумано очень много, а кухни у нас остаются не слишком большими, так что будут иметь смысл только те гаджеты, что реально облегчают приготовление блюд, которые вы готовите хотя бы раз в неделю или чаще. Если гаджет нужен не каждый день, то он становится пылесборником, занимает место на кухне, которого и так мало. Проще заменить устройство той техникой, которая уже есть в доме.