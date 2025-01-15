Место для пыли. 10 кухонных гаджетов, польза которых переоценена

Мы не хотим сказать, что мультиварка — бесполезный гаджет, совсем нет, очень полезный. Но только, если не ждать от нее многого. Часто можно услышать: «Мультиварка сама приготовит, что там делать на этой кухне!» И вот это — огромное заблуждение. Мультиварка сама не готовит. Приготовление пищи в мультиварке требует усилий от хозяйки не намного меньших, чем варка супа на плите. Все ингредиенты нужно подготовить, нарезать, часто обжарить — это самое трудоемкое в процессе приготовления блюд.