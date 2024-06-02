Местные жители разных стран рассказали о необычных фактах, которые могут поразить туристов

Сотни людей задумались о том, что бы могло удивить туристов, посещающих их родину. Причина тому — пост, который выложил один из пользователей социальных сетей. Он предложил поделиться своим мнением и рассказать, что туристы не знают о жизни в их родной стране.
Первым высказался житель Швейцарии. Он рассказал, что по закону швейцарские семьи обязаны покупать медицинскую страховку только в частных компаниях. Пользователь также упомянул, что практически все магазины и другие учреждения закрыты по воскресеньям. Работающими остаются точки на железнодорожном вокзале или в аэропортах.
Следом интересными фактами поделился житель из Японии. По его словам, японцы редко ходят в гости друг к другу из-за небольшого размера жилья. Граждане восточной страны также придерживаются сортировки мусора, помогают им в этом строгие законы, обязывающие сортировать всевозможные типы отходов.
А в Новой Зеландии, как рассказал один из пользователей, для многих компаний абсолютно нормально коллективно делать передышку посреди рабочего дня, чтобы пройти ежедневную викторину, напечатанную в местной газете.
Между тем, в Испании компании обязаны предоставлять работникам обязательный обеденный перерыв на один или два часа. Один из местных жителей объяснил, что перерыв нужен не для сиесты, как принято думать. В это время работники обычно обедают или «убивают время».
Продолжая тему употребления пищи, гражданин Нидерландов рассказал о том, каково это — ужинать с его соотечественниками. По его словам, норвежцы всегда ужинают в 18:00 вечера. Но гостей они не особо любят, поэтому к этому времени стараются выпроводить их из своего дома.
Чем славится Норвегия, так это большим количеством пешеходных троп и маленьких коттеджей, в которых можно остаться на ночь практически бесплатно. Эта страна явно предназначена для любителей похода, но неподготовленным приезжать в нее нельзя. Пользователь предупредил, что если на табличке у тропы указано, что путь продлится 4 часа, значит, все это время придется ходить активно, а не медленно прогуливаться и наслаждаться видами.
А житель Турции посоветовал путешественникам не посещать туристические рестораны, а также не пользоваться такси. Также он предупредил, что лучше избегать разговоров о политике.
Гражданин Тайваня рассказал, что число четыре считается несчастливым, как число 13 в других местах. Именно поэтому в стране нельзя встретить четвертый этаж дома, он не участвует в нумерации. Также интересно, что в тайваньских квартирах кухня — пространство абсолютно ненужное, так как есть вне дома дешевле и удобнее.
Один из жителей Филиппин признался, что большинство из них любят сплетни. Однако он также отметил, что филиппинцы очень гостеприимны и щедры до такой степени, что даже если у их нового приятеля нет денег, они найдут способ угостить его. По словам пользователя, незнакомцы также заслуживают доверия. Единственная проблема в стране — это коррумпированное правительство, загрязненная окружающая среда и много пыли, особенно в Маниле.