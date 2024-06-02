Местные жители разных стран рассказали о необычных фактах, которые могут поразить туристов

Один из жителей Филиппин признался, что большинство из них любят сплетни. Однако он также отметил, что филиппинцы очень гостеприимны и щедры до такой степени, что даже если у их нового приятеля нет денег, они найдут способ угостить его. По словам пользователя, незнакомцы также заслуживают доверия. Единственная проблема в стране — это коррумпированное правительство, загрязненная окружающая среда и много пыли, особенно в Маниле.