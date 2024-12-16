Жители Рованиеми недовольны тем, что родной город Санта-Клауса заполонили туристы

В Рованиеми, где находится знаменитый тематический парк «Деревня Санта-Клауса», в преддверии Нового года приехали тысячи путешественников со всего мира. Однако местные жители в городе с населением всего 65 тысяч человек не ощущают праздничного настроения, потому что туристы арендовали доступное жилье, заполнили отели, парки отдыха и рестораны.