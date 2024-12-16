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Жители Рованиеми недовольны тем, что родной город Санта-Клауса заполонили туристы

К концу 2024 года чрезмерный туризм и забастовки европейцев добрались до «Северного полюса».

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Небольшой город Рованиеми (Лапландия, Финляндия), который называют «родным городом Санта-Клауса», в предпраздничный период переполнили туристы. Недовольные местные жители организовали протесты. Об этом сообщает New York Post.

В Рованиеми, где находится знаменитый тематический парк «Деревня Санта-Клауса», в преддверии Нового года приехали тысячи путешественников со всего мира. Однако местные жители в городе с населением всего 65 тысяч человек не ощущают праздничного настроения, потому что туристы арендовали доступное жилье, заполнили отели, парки отдыха и рестораны.

Чтобы выразить свое недовольство происходящим, жители Рованиеми устроили протесты по всему городу.

Мы обеспокоены чрезмерным ростом туризма. Туризм развивается так быстро, что его уже невозможно контролировать.

Антти Пакканен
фотограф из Рованиеми и организатор протеста

Согласно статистическим данным, в 2023 году отдаленный Рованиеми посетили 1,2 млн туристов, что почти на 30% больше, чем в 2022 году.

Отметим, что путешественники считают протесты необоснованными. Туристы со всего мира хотят увидеть северное сияние и Деревню Санта-Клауса, созданную как раз для привлечения в город туристов.

Сейчас преддверие Рождества, и мы хотели бы увидеть Северное сияние.

Джой
туристка из Бангкока (Таиланд)

Ранее рассказывали, почему Европа стала эпицентром протестов против туризма.