Жители Рованиеми недовольны тем, что родной город Санта-Клауса заполонили туристы

Небольшой город Рованиеми (Лапландия, Финляндия), который называют «родным городом Санта-Клауса», в предпраздничный период переполнили туристы. Недовольные местные жители организовали протесты. Об этом сообщает New York Post.
В Рованиеми, где находится знаменитый тематический парк «Деревня Санта-Клауса», в преддверии Нового года приехали тысячи путешественников со всего мира. Однако местные жители в городе с населением всего 65 тысяч человек не ощущают праздничного настроения, потому что туристы арендовали доступное жилье, заполнили отели, парки отдыха и рестораны.
Чтобы выразить свое недовольство происходящим, жители Рованиеми устроили протесты по всему городу.
Мы обеспокоены чрезмерным ростом туризма. Туризм развивается так быстро, что его уже невозможно контролировать.
Согласно статистическим данным, в 2023 году отдаленный Рованиеми посетили 1,2 млн туристов, что почти на 30% больше, чем в 2022 году.
Отметим, что путешественники считают протесты необоснованными. Туристы со всего мира хотят увидеть северное сияние и Деревню Санта-Клауса, созданную как раз для привлечения в город туристов.
Сейчас преддверие Рождества, и мы хотели бы увидеть Северное сияние.
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