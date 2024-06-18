Местные жители нашли пещеру из легенды о титанах в Таиланде

— По легенде, на горе когда-то жила пара титанов. Титан-мужчина успел за свою жизнь съесть миллион слонов, за что его прозвали Лан Джанг. Жители уверены, что в обнаруженной пещере жили легендарные титаны, а кости в ней — остатки их приемов пищи, — говорится в материале Thaiger.