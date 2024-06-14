Санкт-Петербург в кино: 5 маршрутов съемок культовых фильмов

Эпизод драмы, в котором князь стоит в передней около чучела медведя, снимался в одной из комнат музея. В доме на Литейном проспекте Николай Некрасов жил двадцать лет, вплоть до своей смерти в 1878 году. В его квартире находились редакции журналов «Современник» и «Отечественные записки». Поэтому здесь часто бывали великие классики — писатели Иван Тургенев, Лев Толстой и Федоров Достоевский. В музее собраны личные вещи Николая Некрасова и черновики рукописей, стихотворений и поэм. Спустя более ста лет локация стала популярной для экранизации классических произведений. А в 2021 году после реконструкции музей Некрасова снова открыт для посещения.