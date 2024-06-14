Санкт-Петербург в кино: 5 маршрутов съемок культовых фильмов

На заметку киноманам и не только: советуем интересные кинолокации Северной столицы. Маршруты отлично подходят, чтобы совершить необычную экскурсию по Петербургу: по пути вы встретите множество достопримечательней и знаковых локаций. Программу легко растянуть на весь отпуск: вооружайтесь фактами о кино и отправляйтесь в путь!
1. Мост через Зимнюю канавку в фильме «Брат»
Первая точка маршрута позволит прочувствовать задумчивую атмосферу Петербурга и прогулок главного героя криминальной драмы «Брат» Данилы Багрова. Места, которые он видит на своем пути, знает каждый житель и турист города. В одной из сцен Багров идет через 1-й Зимний мост. Это один из самых живописных уголков города: внизу — Зимняя канавка, за аркой и мостом на заднем фоне — река Нева.
1-й Зимний мост — часть Миллионной улицы над Зимней канавкой. Он соединяет 1-й и 2-й Адмиралтейские острова в Центральном районе. Выполнен из камня в виде небольшой арки, а под ним протекает Зимняя канавка. Это самый короткий канал в Петербурге — всего 230 метров. Сзади него расположилась арка, соединяющая Эрмитажный театр с Большим Эрмитажем и мост. Он также еще появится в одной из последних сцен фильма. А слева от моста можно увидеть основное здание Эрмитажа — Зимний дворец. С верхней стороны моста расположены два спуска к воде. Поэтому, если захотите глубже окунуться в атмосферу фильма, можете спуститься к каналу.
Точный адрес: Дворцовая набережная, 32, Санкт-Петербург, Россия.
2. Казанский собор в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России»
Следующая точка маршрута напомнит вам об этой известной комедии. В ней сцена драки происходит среди колонн Казанского собора. Это величайший памятник архитектуры России.
Казанский собор — действующий православный храм. Его построили еще в 1811 году, он состоит из 96 колонн. Интересный факт: на иконостас главного придела собора ушло 640 кг серебра. Перед архитектором Андреем Никифоровичем Воронихиным император Павел I поставил необычную задачу — создать европейский собор и православную церковь, но при этом соблюсти все ее каноны.
Точный адрес: Казанская площадь 2, Санкт-Петербург, Россия.
3. Михайловский замок в фильме «Серебряные коньки»
Следующая остановка окунет вас в сказку. Для исторической мелодрамы локация превратилась в зимний каток. Михайловский замок — постройка в стиле романтического классицизма. Он соединил в себе черты русской и европейской архитектуры и напоминает дворцы эпохи Возрождения. Замок был построен как царская резиденция, а в итоге стал местом смерти Павла I. После этой трагедии он оброс множеством легенд и мистических историй.
Здание имеет квадратную форму со скругленными углами, а внутри него находится восьмиугольный двор. У парадного входа установлены обелиски из мрамора. Другой вход выполнен в виде обширной террасы-балкона, его окна выходят на Михайловский сад. Здесь также расположились башня с флагштоком и церковь Архангела Михаила. Сейчас замок стал филиалом Русского музея.
Точный адрес: Садовая ул., 2, Санкт-Петербург, Россия.
4. Мост Белинского в фильме «Питер FM»
Кульминационная сцена комедии происходит именно здесь. Раньше этот мост носил название Симеоновский. Но в 1923 году его переименовали в честь литературного критика Виссариона Белинского, который долго проживал на набережной Фонтанки. Причем его имя носят сразу три места: улица, площадь и мост, соединяющий их.
В 1780-х годах началось строительство набережной реки Фонтанки. Тогда через нее было проложено семь мостов, включая мост Белинского. Изначально он был простым каменным разводным сооружением с пролетами и башнями. Но впоследствии его полностью переделали из-за интенсивного уличного движения. Башни были снесены, а деревянный разводной пролет убрали. Однако это не помешало ему стать знакомым местом в фильме.
Точный адрес: улица Белинского, Санкт-Петербург, Россия.
5. Музей-квартира Некрасова в фильме «Идиот»
Эпизод драмы, в котором князь стоит в передней около чучела медведя, снимался в одной из комнат музея. В доме на Литейном проспекте Николай Некрасов жил двадцать лет, вплоть до своей смерти в 1878 году. В его квартире находились редакции журналов «Современник» и «Отечественные записки». Поэтому здесь часто бывали великие классики — писатели Иван Тургенев, Лев Толстой и Федоров Достоевский. В музее собраны личные вещи Николая Некрасова и черновики рукописей, стихотворений и поэм. Спустя более ста лет локация стала популярной для экранизации классических произведений. А в 2021 году после реконструкции музей Некрасова снова открыт для посещения.
Точный адрес: Литейный пр., 36, Санкт-Петербург, Россия.
Интерактивная карта маршрута доступна по ссылке.
Автор: Елизавета Чеботарева