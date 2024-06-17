От чумного острова до Озера Скелетов: 7 мест, окутанных легендами

С языка саамов название этого места переводится как «Гора Победы». Имя ей дали после успеха народа в битве на этой земле. Известность среди путешественников гора приобрела, когда в 1978 году на ней обнаружили около полутора тысяч сейдов — огромных валунов, стоящих на мелких камнях. Кто и для чего оставил здесь эти постройки — до сих пор неизвестно.