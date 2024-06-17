От чумного острова до Озера Скелетов: 7 мест, окутанных легендами

Мир полон мистических мест, где реальность переплетается с легендами, а тайны прошлого пробуждают воображение. От зловещего острова Повелья в Италии до загадочной Долины Кувшинов в Лаосе — каждое из них хранит свои мрачные секреты.
1. Чумной остров Повелья, Италия
Итальянский остров-призрак Повелья — одно из самых пугающих мест на Земле. В конце XVIII века здесь находился карантинный изолятор для моряков. А в 1922 году на острове открылась психиатрическая лечебница и проработала 46 лет. Леденящее душу здание больницы стоит до сих пор.
Еще в XV веке на остров Повелья ссылали чумных больных во время эпидемии «черной смерти». Их хоронили буквально друг на друге. По легенде, души 160 тысяч усопших до сих пор витают над островом. Другое предание рассказывает о жесточайших издевательствах над пациентами психбольницы. Главный врач, сведенный с ума призраками замученных им, спрыгнул с колокольни острова.
2. Озеро Скелетов, Индия
В Гималаях, на территории индийского штата Уттаракханд, расположено небольшое ледниковое озеро Роопкунд. Под толщей его кристально чистых вод кроются сотни человеческих останков. Откуда они там взялись — до сих пор остается загадкой. Так Роопкунд получило свое новое прозвище — Озеро Скелетов.
Ранее считалось, что люди погибли во время лавины или других катаклизмов. Но анализ останков показал, что здесь умирали веками. Кости принадлежат нескольким расам, жившим в разное время. Так научный подход оставил больше вопросов, чем ответов.
А местная притча о возникновении скелетов звучит так: когда-то в этом месте проходило паломничество к святилищу горной богини — Нанда Дэви. Его возглавили король и королева со своей свитой. Но своим неподобающим поведением они разгневали божество и были повержены.
3. Соловецкие лабиринты, Архангельская область, Россия
Архаичные каменные выкладки на Большом Заяцком острове получили в народе звание лабиринтов. Местные же называют их вавилонами. Приблизительный возраст — от 3 до 5 тыс. лет. А построил эти каменные спирали древний народ саамов.
По одной из легенд, это ловушки для умерших, не позволяющие им беспокоить мир живых. Согласно преданиям саамов, душа упокоится только пройдя весь путь по каменной спирали.
4. Зловещий маяк острова Фланнан, Шотландия
В 1900 году три смотрителя маяка на отдаленном шотландском острове во Внешних Гебридах бесследно исчезли. Запись в дневнике, сделанная в день происшествия одним из мужчин гласит: «За свои 20 лет я впервые вижу такой сильный ветер». Далее идут только свидетельства о том, что они молились о прекращении ужасного шторма.
Но в дни происшествия береговая служба фиксировала только полный штиль. Никаких предметов одежды или частей тел пропавших не нашли ни на острове, ни в скалах по его периметру. А вышедший на вахту после происшествия смотритель рассказывал о мистических голосах и гнетущей атмосфере на острове.
5. Города-призраки Хамберстон и Санта-Лаура, Чили
В конце 1800-х годов эти два города на севере Чили бурно развивались благодаря добыче и обработке селитры. Но с приходом Великой депрессии местные компании обанкротились, и предприятия встали. Так, к 1970-му году Хамберстон и Санта-Лаура превратились в города-призраки.
Местные же боятся ступать на эти земли из-за сказаний о гуляющих по улицам мертвецах. Говорят, что многие жители Хамберстона и Санта-Лауры наложили на себя руки во время экономического спада. И теперь их души с приходом сумерек неприкаянно бродят по заброшенным городам.
6. Мертвая гора Воттоваара, Карелия, Россия
С языка саамов название этого места переводится как «Гора Победы». Имя ей дали после успеха народа в битве на этой земле. Известность среди путешественников гора приобрела, когда в 1978 году на ней обнаружили около полутора тысяч сейдов — огромных валунов, стоящих на мелких камнях. Кто и для чего оставил здесь эти постройки — до сих пор неизвестно.
На Горе Воттоваара плохо работают приборы, а еще пропадают люди. Озера мертвы, а в лесу нет ни животных, ни птиц, ни даже большинства насекомых. Говорят, маги здесь набираются сил и даже совершают массовые жертвоприношения. Многие туристы здесь чувствуют либо прилив сил, либо необъяснимую слабость.
7. Долина Кувшинов, Лаос
В провинции Сиангкхуанг на северо-востоке Лаоса есть таинственная Долина кувшинов. Гигантские сосуды из гранита, песчаника и скальных пород просто разбросаны у подножия Аннамского хребта. Их диаметр равен 1,5—3 метрам, а вес достигает 6 тонн.
О появлении горшков-загадок до сих пор ничего неизвестно. Хотя обнаружили это место французские археологи еще в 1930-х годах. Ученые лишь установили, что возраст ископаемых Долины Кувшинов составляет от 1500 до 2000 лет. Но о предназначении и технологии их изготовления остается только гадать. Лаосские легенды гласят, что это утварь великанов, давным-давно населявших долину.
Автор: Ирина Бокова.