По мотивам зарубежных сериалов и фильмов: какие места действительно существуют

Фанаты сериала могут радоваться — уже в августе этого года выйдет продолжение истории целеустремленной и молодой американки, которая переехала в Париж и строит свою жизнь в новой стране фактически с нуля — как профессиональную, так и личную. В главной роли — актриса Лили Коллинз. Если в ваши планы входит поездка в столицу Франции, загляните в кафе Café de Flore, которое расположено на пересечении бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Бенуа. В сериале заведение появляется в эпизоде «Рингард» еще в первом сезоне. Эмили заканчивает рабочий день в Café de Flore, и в процессе у нее завязывается разговор с сидящим рядом профессором Томасом. Он рассказывает ей, что на этом месте раньше жили философ Жан-Поль Сартр и писательница Симона де Бовуар. По словам героя, популярность этому заведению принесла другая история: напротив кафе Café de Flore есть ресторан Les Deux Magots, где очень часто проводили время писатель Эрнест Хемингуэй и художник Пабло Пикассо. Сартр и де Бовуар решили, что это слишком буржуазно, и стали приходить в «Кафе де Флор», потому что оно пустовало. Это принесло популярность заведению. Его можно посетить и сегодня: стол рекомендуем бронировать заранее.