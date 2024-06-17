По мотивам зарубежных сериалов и фильмов: какие места действительно существуют

Рассказываем о локациях, где проходили съемки «Эмили в Париже», «Секса в большом городе» и других нашумевших киноисторий.
1. «Секс в большом городе», кондитерская Magnolia Bakery в Нью-Йорке
Интересный факт: известность маленькой кондитерской принесли всего несколько минут славы в третьем эпизоде сериала, где главная героиня сериала Кэрри (Сара Джессика Паркер) рассказывает своей подруге Миранде (Синтия Никсон) о чувствах к новому бойфренду Эйдану (Джон Корбетт) — в этот момент девушки едят капкейки из Magnolia Bakery, которую можно заметить на бэкграунде. Если зайти в кондитерскую, то на стене вы увидите картинку со стоп-кадром именно этого фрагмента сериала. Место расположено в Вест Виллидж в Нью-Йорке, недалеко от дома главной героини. И капкейки там правда вкусные.
Адрес: 401 Bleecker St, New York, NY 10014.
2. «Эмили в Париже», кафе Café de Flore в Париже
Фанаты сериала могут радоваться — уже в августе этого года выйдет продолжение истории целеустремленной и молодой американки, которая переехала в Париж и строит свою жизнь в новой стране фактически с нуля — как профессиональную, так и личную. В главной роли — актриса Лили Коллинз. Если в ваши планы входит поездка в столицу Франции, загляните в кафе Café de Flore, которое расположено на пересечении бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Бенуа. В сериале заведение появляется в эпизоде «Рингард» еще в первом сезоне. Эмили заканчивает рабочий день в Café de Flore, и в процессе у нее завязывается разговор с сидящим рядом профессором Томасом. Он рассказывает ей, что на этом месте раньше жили философ Жан-Поль Сартр и писательница Симона де Бовуар. По словам героя, популярность этому заведению принесла другая история: напротив кафе Café de Flore есть ресторан Les Deux Magots, где очень часто проводили время писатель Эрнест Хемингуэй и художник Пабло Пикассо. Сартр и де Бовуар решили, что это слишком буржуазно, и стали приходить в «Кафе де Флор», потому что оно пустовало. Это принесло популярность заведению. Его можно посетить и сегодня: стол рекомендуем бронировать заранее.
Адрес: 172 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris.
3. «Сумерки», дом Калленов в Портленде
Вопреки стереотипам, не все вампиры обитают в мрачных замках — так, семья Калленов из знаменитой саги «Сумерки» проживала в современном особняке в лесу. Напомним: в главной роли снимались Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Дом из первой части в реальности располагается в американском Портленде: это не музей, а частная собственность, и посмотреть на него можно только со стороны, прогуливаясь рядом. Город Портленд относится к штату Орегон, который знаменит необычной природой — здесь есть практически все ее прелести: и реки (Колумбия, Уилламетт), и водопады (Малтнома-Фолс, Латурелл), и горы (Джефферсон, Туалатин), и даже пустыня Алворда. А еще до побережья Тихого океана — рукой подать: туристы и жители часто приезжают сюда на серфинг. Так что лететь в Портленд с другого конца света стоит не только из-за дома Калленов и из-за того, что вам очень полюбилась трогательная история любви девушки и ее одноклассника вампира.
Адрес: Northwest Quimby Street, 3333, Portland, OR 97210.
4. «Ла-Ла-Ленд», автострада Interstate 110 в Лос-Анджелесе
Открывающая сцена фильма — автострада в Лос-Анджелесе, где машины стоят в пробке, и внезапно заскучавшие люди начинают танцевать под трек композитора Джастина Гурвица Another Day of Sun. Музыкальный номер на транспортной развязке состоит из акробатических этюдов. Во время съемок автомагистраль была перекрыта на пару дней. Именно здесь главные герои фильма — Миа (Эмма Уотсон) и Себастьян (Райан Гослинг) — первый раз пересекаются, еще не зная, что дальше жизнь будет их сталкивать еще не один раз. Автострада действительно существует, и на ней, как и на многих дорогах Лос-Анджелеса, пробки — частый спутник тех, кто предпочитает перемещаться по городу на автотранспорте. Впрочем, в этом месте без машины или мотоцикла — никак: сеть метро здесь не так развита, как в других мегаполисах мира.
Адрес: Interstate 110, Los Angeles, CA 90061.
5. «Отпуск по обмену», деревни Годалминг и Шер, паб The White Horse в Великобритании
Романтическая комедия про любовь и путешествия: две главные героини Айрис Симпкинс (Кейт Уинслет) и Аманда Вудс (Кэмерон Диас) решают перед Рождеством поменяться своими домами на сайте обмена жилья, чтобы на время отдохнуть от привычного образа жизни. Спойлер — за пару недель путешествия обе девушки находят свою любовь, хотя уже отчаялись в этой сфере жизни. Часть съемок проходила в небольшом английском городе Годалминг и в деревне Шер в графстве Сюррей: если устанете от шумного мегаполиса, сюда точно стоит заглянуть. В деревне Шер до сих пор работает деревенский паб The White Horse, в котором один из вечеров проводят герои Кэмерон Диас и Джуда Ло: афишу с фильмом «Отпуск по обмену» вы можете увидеть в одном из его залов. Кстати, здание, в котором находится паб, сохранилось с 1425 года.
Адрес паба: Shere Ln, Shere, Guildford GU5 9HS, Великобритания.
Автор: Карина Андреева