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Роспотребнадзор назвал семь пляжей для безопасного купания в Москве

Роспотребнадзор назвал лучшие места для отдыха у воды в столице. Рассказываем о пляжных зонах с чистым песком, удобной инфраструктурой и всеми необходимыми удобствами для отдыхающих в Москве.

Пляж в Москве днем.
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРКА ГОРЬКОГО

На каждом берегу находятся медпункты и дежурят спасатели.

Роспотребнадзор сообщает, что семь зон отдыха были одобрены для купания в Москве (1). Среди них — Тропарево, Большой городской пруд, Черное озеро, Мещерское, Озеро Белое, пляж Динамо, Головинские пруды.

Каждый год Роспотребнадзор оценивает безопасность пляжных территорий и водоемов. Для этого на анализ берется вода и песок, проверяется наличие медпунктов, спасательных станций, раздевалок и душевых кабин, а также регулярность дезинфицирующих обработок лежаков и раздевалок.

Новость

Во время всего купального сезона служба будет оценивать состояние пляжей и контролировать деятельность заведений на их территории, проводить проверки на наличие комаров и клещей. Если состояние воды и пляжей ухудшается, то купание запрещается — до момента пока зона снова не станет безопасной.

Сейчас четыре зоны отдыха с купанием временно закрыты: Школьное озеро, Серебряный бор-3, Серебряный бор-2, Путяевский пруд № 1.

Список источников

1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москва. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева