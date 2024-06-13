Роспотребнадзор назвал семь пляжей для безопасного купания в Москве

На каждом берегу находятся медпункты и дежурят спасатели.
Роспотребнадзор сообщает, что семь зон отдыха были одобрены для купания в Москве (1). Среди них — Тропарево, Большой городской пруд, Черное озеро, Мещерское, Озеро Белое, пляж Динамо, Головинские пруды.
Каждый год Роспотребнадзор оценивает безопасность пляжных территорий и водоемов. Для этого на анализ берется вода и песок, проверяется наличие медпунктов, спасательных станций, раздевалок и душевых кабин, а также регулярность дезинфицирующих обработок лежаков и раздевалок.
Во время всего купального сезона служба будет оценивать состояние пляжей и контролировать деятельность заведений на их территории, проводить проверки на наличие комаров и клещей. Если состояние воды и пляжей ухудшается, то купание запрещается — до момента пока зона снова не станет безопасной.
Сейчас четыре зоны отдыха с купанием временно закрыты: Школьное озеро, Серебряный бор-3, Серебряный бор-2, Путяевский пруд № 1.
Список источников
1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москва. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева