Роспотребнадзор назвал семь пляжей для безопасного купания в Москве

Во время всего купального сезона служба будет оценивать состояние пляжей и контролировать деятельность заведений на их территории, проводить проверки на наличие комаров и клещей. Если состояние воды и пляжей ухудшается, то купание запрещается — до момента пока зона снова не станет безопасной.