Месть Мягкову и сатира под пленум. Как Брежнев Рязанову с «Гаражом» помог

Андрей Мягков тоже был вне конкуренции — он с Рязановым работал уже дважды — в «Иронии судьбы» и в «Служебном романе», его и открыл Рязанов — как раз после «Иронии…» Олег Ефремов позвал Мягкова в МХАТ и сделал там звездой. И вдруг в их третьем совместном фильме актеру достается «немой» персонаж, который вынужден всё время молчать. Причин такого подхода сейчас уже и не разобрать — а сам Рязанов путался в показаниях: то ли сам забыл, то ли старался выдумать версию поинтереснее для очередной встречи со зрителями. По одной версии это было испытание для актерских талантов Мягкова: мол, зрителей ты уже покорил, а теперь попробуй сыграть без своего самого сильного «средства выразительности».