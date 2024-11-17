«Мертвые личинки»: что будет, если человек съест зараженные паразитами консервы

Как паразиты могли попасть в консервы
По мнению специалиста, вероятнее всего, личинки изначально были в печени минтая, поэтому они оказались в консервах.
— Интересно, что раньше были нормативы, которые допускали одну личинку на кусочек печени. Однако сейчас не должно быть видимых глистов в консервах. На данный момент акватории очень сильно заражены паразитами, поэтому они содержатся во всей рыбе, — уверена Соломатина.
Эксперт отметила, что на хорошем производстве, на котором соблюдается ГОСТ, рыба тщательно очищается от всех паразитов.
— Но если производство не соответствует нормативам, то рыбу могли пропустить в консервы в таком виде, кишащую глистами, поэтому в банках оказались личинки, — предположила диетолог. — Личинки паразитов попадают в большинство консервов, потому что, например, круглые черви могут быть размером в несколько миллиметров и меньше. Их можно не заметить.
Какие симптомы указывают на наличие паразитов в организме
По словам специалиста, сейчас практически не делают консервы, как раньше, в море на судах из свежей рыбы. Их изготавливают на специальных производствах из замороженного сырья.
— Замороженная рыба не теряет вкусовые качества, из нее вымораживаются все личинки. Но даже если консервы делают из свежайшей печени, их все равно должны стерилизовать. Поэтому у личинок паразитов нет шансов остаться в живых, — подчеркнула Соломатина.
Что будет, если человек съест зараженные паразитами консервы
Если человек съест рыбные консервы с мертвыми личинками паразитов, они не начнут развиваться и размножаться в его организме, успокоила собеседница «ВМ».
— Безусловно, неприятно открыть баночку печени минтая и увидеть там мертвые личинки. Тем не менее никаких последствий для организма не будет, — заверила диетолог.
Большую опасность представляют рыбные консервы при неправильном и длительном хранении, сообщила эксперт.
— В них повышается кислотное число, а окисленные жир намного опаснее мертвых личинок паразитов. Отмечу, что живых личинок в консервах быть не может, потому что они проходят обязательную стерилизацию, — добавила Соломатина.
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