«Мертвые личинки»: что будет, если человек съест зараженные паразитами консервы

Специалисты Роспотребнадзора ищут личинок паразитов в рыбных консервах, продающихся в магазинах «Пятерочка» и «Дикси». Ранее их обнаружили в продукте «Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная», который выпускает ООО «Дефриз». На данный момент проверено несколько торговых точек в Москве и данной продукции на полках не обнаружили — она была снята с продажи. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, как могли попасть личинки в рыбные консервы и насколько это опасно для здоровья.