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«Мертвые личинки»: что будет, если человек съест зараженные паразитами консервы

Специалисты Роспотребнадзора ищут личинок паразитов в рыбных консервах, продающихся в магазинах «Пятерочка» и «Дикси». Ранее их обнаружили в продукте «Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная», который выпускает ООО «Дефриз». На данный момент проверено несколько торговых точек в Москве и данной продукции на полках не обнаружили — она была снята с продажи. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, как могли попасть личинки в рыбные консервы и насколько это опасно для здоровья.

Источник: Freepik

Как паразиты могли попасть в консервы

По мнению специалиста, вероятнее всего, личинки изначально были в печени минтая, поэтому они оказались в консервах.

— Интересно, что раньше были нормативы, которые допускали одну личинку на кусочек печени. Однако сейчас не должно быть видимых глистов в консервах. На данный момент акватории очень сильно заражены паразитами, поэтому они содержатся во всей рыбе, — уверена Соломатина.

Эксперт отметила, что на хорошем производстве, на котором соблюдается ГОСТ, рыба тщательно очищается от всех паразитов.

— Но если производство не соответствует нормативам, то рыбу могли пропустить в консервы в таком виде, кишащую глистами, поэтому в банках оказались личинки, — предположила диетолог. — Личинки паразитов попадают в большинство консервов, потому что, например, круглые черви могут быть размером в несколько миллиметров и меньше. Их можно не заметить.

Какие симптомы указывают на наличие паразитов в организме

По словам специалиста, сейчас практически не делают консервы, как раньше, в море на судах из свежей рыбы. Их изготавливают на специальных производствах из замороженного сырья.

— Замороженная рыба не теряет вкусовые качества, из нее вымораживаются все личинки. Но даже если консервы делают из свежайшей печени, их все равно должны стерилизовать. Поэтому у личинок паразитов нет шансов остаться в живых, — подчеркнула Соломатина.

Что будет, если человек съест зараженные паразитами консервы

Если человек съест рыбные консервы с мертвыми личинками паразитов, они не начнут развиваться и размножаться в его организме, успокоила собеседница «ВМ».

— Безусловно, неприятно открыть баночку печени минтая и увидеть там мертвые личинки. Тем не менее никаких последствий для организма не будет, — заверила диетолог.

Большую опасность представляют рыбные консервы при неправильном и длительном хранении, сообщила эксперт.

— В них повышается кислотное число, а окисленные жир намного опаснее мертвых личинок паразитов. Отмечу, что живых личинок в консервах быть не может, потому что они проходят обязательную стерилизацию, — добавила Соломатина.

Летом Роспотребнадзор остановил продажу продуктов, которые, предположительно, привели к массовому отравлению людей в Москве. Причиной стала готовая еда, в составе которой были фасоль и тунец. «ВМ» выяснила, какие еще продукты могут накапливать токсичные вещества и какие заболевания они могут спровоцировать.