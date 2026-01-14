«Мерседесы», бриллианты, квартиры. Что нашли у экс-мэра Сочи

В чем обвиняют бывшего мэра Сочи
Алексей и Янина Копайгородские находятся в СИЗО еще с сентября 2024 года. Их обвиняют в присвоении муниципальных земель и получении многомиллионных взяток от застройщиков. По версии следствия, деньги и дорогое имущество были получены в качестве незаконного вознаграждения за содействие строительным компаниям в Сочи и Краснодарском крае.
Правоохранители полагают, что супруги похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Последняя взятка заключалась в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей, пишет «Лента.ру».
Что нашли у Копайгородского
По данным РЕН ТВ, Генпрокуратура выяснила, что за 10 лет госслужбы официальные доходы Копайгородского составили порядка 16,3 миллиона рублей. За это время семья стала обладательницей более 50 квартир и домов в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Во время обысков у Копайгородского обнаружили бриллианты и десяток автомобилей, в числе которых Porsche 911 и пять Mercedes. Также было найдено 50 объектов недвижимости, земельные участки и 14 квартир в престижных районах Санкт-Петербурга, Геленджика, Сочи и Москвы. Указанные активы оцениваются в 1,6 миллиарда рублей. Также в доме бывшего мэра нашли рубли, доллары и евро на общую сумму более 65 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, у экс-главы города обнаружили и предметы роскоши. Например, коллекцию из нескольких десятков часов, самые дорогие из которых оцениваются в 14 миллионов рублей, и ювелирных изделий, канделябры за 250 тысяч, «Сказание о земле русской» за 209 тысяч и кремневое ружье за 300 тысяч рублей.
Кроме того, у Копайгородских нашли дорогое вино на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Часть имущества бывшего мэра оформлена на родственников и доверенных лиц. Например, квартиру в Москве зарегистрировали на сына жены Копайгородского от первого брака. Земля с домом в Сочи оформлена на юриста, который оказывал услуги семье экс-мэра.
Стоимость имущества
По данным Генпрокуратуры, стоимость имущества семьи Копайгородского во много раз превысила его официальный доход. Все это намерены изъять в доход государства.
Заверения защиты
Защита Копайгородского заявляет, что все объекты недвижимости и деньги имеют законное происхождение и подтверждены документами. По словам адвоката Елизаветы Меткиной, среди арестованного имущества находится единственное жилье, где живут дети семьи. Она указала на избыточность обеспечительных мер судом. Меткина также заявила, что готовится отзыв на иск и дополнительные доказательства легальности приобретения имущества.
Напомним, Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее он был вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестовали его в конце сентября того же года. Экс-мэра задержали в Луганской Народной Республике. За две недели до этого стало известно, что экс-чиновник принимает участие в специальной военной операции в составе добровольческого отряда.