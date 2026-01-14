«Мерседесы», бриллианты, квартиры. Что нашли у экс-мэра Сочи

Напомним, Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее он был вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестовали его в конце сентября того же года. Экс-мэра задержали в Луганской Народной Республике. За две недели до этого стало известно, что экс-чиновник принимает участие в специальной военной операции в составе добровольческого отряда.