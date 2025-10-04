Меркель рассказала, как решить украинский конфликт

Ранее Меркель уже высказывалась в подобном ключе, заявляя, что урегулирование конфликта на Украине возможно посредством дипломатии и переговоров с Россией. Она подчеркнула важность сдерживания и предотвращения атак, одновременно отмечая необходимость ведения диалога с оппонентом. Меркель напомнила, что аналогичный подход применялся во время Холодной войны в XX веке. Бывший федеральный канцлер также выразила поддержку решению стран НАТО увеличить оборонные расходы, назвав этот шаг обоснованным и актуальным, поскольку, по ее словам, Европа должна обладать способностью обеспечивать мир с опорой на военный потенциал, передает 360.ru.