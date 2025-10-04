Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркель рассказала, как решить украинский конфликт

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы сосредоточиться на поиске дипломатического решения конфликта на Украине, а не ограничиваться усилением обороны. Такое заявление она сделала в интервью венгерскому изданию Partizan.

Источник: AP 2024

По словам Меркель, дипломатия необходима всегда.

«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — сказал Меркель. Интервью с ней опубликовано в YouTube-канале издания.

Экс-канцлер ФРГ подчеркнула необходимость для европейских государств заблаговременно и в координации анализировать потенциальное влияние дипломатических шагов на развитие ситуации. Она отметила, что когда была канцлером, то четко понимала, что страны Европы могут действовать «только сообща».

Ранее Меркель уже высказывалась в подобном ключе, заявляя, что урегулирование конфликта на Украине возможно посредством дипломатии и переговоров с Россией. Она подчеркнула важность сдерживания и предотвращения атак, одновременно отмечая необходимость ведения диалога с оппонентом. Меркель напомнила, что аналогичный подход применялся во время Холодной войны в XX веке. Бывший федеральный канцлер также выразила поддержку решению стран НАТО увеличить оборонные расходы, назвав этот шаг обоснованным и актуальным, поскольку, по ее словам, Европа должна обладать способностью обеспечивать мир с опорой на военный потенциал, передает 360.ru.